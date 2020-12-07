Altın fiyatlarında yükseliş gözlemleniyor

Pandemi sürecinde hızlı bir şekilde yükselen altın fiyatları son haftalarda ise zirveden uzaklaştı. ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlanması ve COVID-19 aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişmelerin ardından altın fiyatları hızlı bir düşüş yaşarken 445 lira seviyerine kadar geriledi. Son günlerde yeniden yükselişler gözlemlenen altın fiyatları bugün 460 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Yeni tip koronavirüs aşısı çalışmalarında olumlu sonuçların yaşanması ve ülkelerin aşı konusunda harekete geçmesi altın fiyatları üzerinde baskı yaratırken, altın fiyatları bu baskı ile başa çıkmaya çalışıyor. Yeni haftanın ilk gününde hafif artış eğilimindeki gram altın 464 lira düzeyinde. Çeyrek altın 761 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 35 liradan alıcı buluyor.

Teşvik paketi altın fiyatlarında belirleyici olacak

Analistler hafta içinde ABD'de açıklanacak teşvik paketine ilişkin beklentilerin altın fiyatları üzerinde etkili olacağını ifade ediyor. Öte yandan FDA'nın bu hafta aşı konusunda atacağı adımların ise altın fiyatlarında tam tersi etki yaratabileceği düşünülüyor.