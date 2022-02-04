Altın, merkez bankaları engelini aşmaya çalışıyor

Dolar endeksinin zayıfl aması ve Rusya-Ukrayna gerilimi altın fiyatlarını destekliyor. Fed’in geçtiğimiz haftaki şahin açıklamaları sonrasında indiği 1.782 dolar seviyesinden gelen tepki alımlarıyla 1.800 dolar bandına yeniden gelen altın burada 1.810 dolara takıldı. Burayı aşma mücadelesi veren altında yukarı yönlü hareket beklentisi güçlü değil. Analistler, merkez bankalarının enflasyonla mücadelede başarılı olmayacağına inanması halinde altında yükselişin start alacağını söylüyor. Altında yükseliş için 1.820 doların üzerinde kalıcılık sağlaması gerektiği belirtiliyor. Bu seviyelerde tutunmayı başarırsa, altının önünde güçlü direnç olarak 1.838 ve ardından 1.851 dolar seviyelerinin kalacağını belirtiyorlar.

Altın kısa vadede ABD’den gelen veriler ve merkez bankalarının faiz kararlarına odaklandı. Yıl genelinde ise altının fiyatlarının dengesini bozabilecek iki önemli unsur bulunuyor. Bunlar yüksek nominal faiz oranları ve yüksek Amerikan doları olarak öne çıkıyor. Dünya Altın Konseyi’ne (WGC) göre bu etkileri bertaraf edecek faktörler ise yüksek ve ısrarcı enfl asyon, pandemi ve jeopolitik gerilimlerle ilişkili piyasa oynaklığı, merkez bankaları ve mücevher gibi diğer sektörlerden gelebilecek güçlü talepler. Konseyin 2021 yılı altın trendlerine yer verdiği raporunda şu açıklamalara yer veriliyor: “Enflasyon yatırımcılar için öncelikli bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Altın tarihsel olarak enfl asyon dönemlerinde iyi bir performans sergiliyor. Bununla birlikte, tarihsel analizler, altının önceki Fed sıkılaştırma döngülerinin başlamasından önceki aylarda düşük performans göstermesine rağmen, sıkılaştırma başladıktan sonra fiyatların ivme kazandığına işaret ediyor. 4. çeyrekte talep %10 arttı Dünya Altın Konseyi 2021 yılı 4. çeyrek raporunda şu bilgiler yer alıyor:

Altın fiyatları ortalama olarak 2021 yılında yüzde 4’lük düşüşle 1.799 seviyesinde oluştu.

Altın arzı 2021 yılında 4.666 ton ile yüzde 1 düşüş gösterirken 2017’den beri en düşük seviyeye indi.

Altın talebi 4. çeyrekte yüzde 10 artarak 4.021 ton oldu.

Küresel altın rezervi 30 yılın en yüksek seviyesine çıktı. 2020’de Merkez Bankaları 225 ton altın alırken 2021’de 463 ton altın alım yaptı.

Scotiabank, ortalama 1.800 dolar bekliyor

Finans kuruluşları altın fiyatı beklentilerini Fed’den gelen sinyallere göre revize etmeye başladı. Scotia Bank, Fed’in faiz artışlarını erkene çekeceği beklentisiyle, 2022 yılı için ortalama altın fiyatı beklentisini 50 dolar düşürdü ve 1.800 dolar/ons düzeyine çekti. Ancak banka, yine de bu fiyatın, 1988 yılından bu yana en yüksek yıllık ortalama fiyata işaret ettiğini hatırlattı. Kuruluş yıllık ortalama gümüş fiyatı beklentisini da 0.50 dolar aşağı çekerek 24.50 dolar/ons seviyesine düşürdü.

Diğer yandan UBS, ABD'de TÜFE'nin tepe yapması, reel faiz oranlarının yükselmesi ile 2022 sonuna kadar altın fiyatı 1.650-1.700 dolar/ons seviyesine düşebileceği tahmininde bulundu.