Altın rakibi dolara fark atıyor!

Evrim KÜÇÜK

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gevşek para politikasını sürdüreceği beklentisiyle güçlü bir görünüm sergiliyor. Fed’in ‘güvercin’ tutumu nedeniyle tahvil faizlerinin gerilemesi ve altının rakibi doların zayıflaması, sarı metali 1.900 doların üzerine taşıyarak, 2021 başında gördüğü seviyelere yeniden yükseltti. Kripto paralarda yaşanan düşüşlerin de yatırımcıları altına yönelttiği düşünülüyor. Yatırımcılar altının nasıl bir yön izleyeceğini anlamaya çalışırken, uzmanlara göre güçlü alım dalgasının devam etmesi için ons altının 1.925 dolar bariyerinin üzerinde kapanışlara ihtiyacı var.

Ocak ayı başından bu yana ilk kez 1.900 doların üzerini gören ons altın, rekor kırdığı Ağustos 2020’den bu yana devam eden düşüş trendini kırmasından cesaret buldu. Fiyatlar 1.913 dolara kadar tırmandı. Sonrasında 1.900’ün altına doğru çekilmeler yaşandı fakat analistlere göre, altın önemli bir destek olarak görülen 1.890 doların üzerinde kalırsa, yeni yükseliş trendi teyit edilecek.

Değerli metalin yukarı ilerlemesi devam etmesi durumunda 1.925 direnci, satışlara maruz kalması halinde ise 1.890 desteği izlenecek. FXStreet'ten Dhwani Mehta'ya göre, daha güneyde 1.870 dolar bölgesi güçlü destek. Commerzbank da, 1.825’in üzerinde altının yükseliş trendi içinde kalmaya devam edeceğini düşünüyor. Altının orta vadede yükselişini sürdüreceğini düşünen banka ‘Altın, 2020’de gördüğü 2.075 dolarlık zirvesine giden yolda önce 1.965 kapısını açmalı’ değerlendirmesinde bulunuyor.

Bu yıl ortalama fiyat beklentisi 1.700 dolara çıktı

Bu arada genel olarak emtia fiyatlarında yaşanan çıkışın neden olduğu enflasyon beklentisi nedeniyle finans kuruluşları uzun vadeli altın beklentilerinde revizyona gidiyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu yıl için ortalama altın fiyatı tahminin 1.600 dolardan 1.700 dolara revize ederken, gelecek yıl için beklentisini 1.400 dolardan 1.500 dolara çıkardı. Kuruluş, 2023 ve 2024 yılı için beklentisini ise 1.200 dolarda korudu.

Altın ortalama fiyatı geçen yıl 1.769 dolar/ons ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. 2000’lerin başında 279 dolar olan fiyatlar 2010 yılında 1.224 dolara, 2019’da 1.400 dolara kadar yükselmişti.

Sarı maden neden güçlendi?

Altın ve dolar piyasalarda "güvenli liman" olarak değerlendiriliyor. Yani kriz dönemlerinde ayakta duruyor ve yatırımcısına koruma sağlıyorlar. Bu iki yatırım aracı birbirlerinin rakibi. Doların güç kaybetmesi, dolar cinsinden işlem gören rakibi altına için alım fırsatı yaratıyor. Kısa bir süre öncesine kadar Amerikan devlet tahvillerinin faizi yükseliyordu. 10 yıllık tahvilin faizi 1.70'e kadar çıkmıştı. Bu gelişme doların cazibesini artırmıştı. Ama son haftalarda Amerikan tahvil faizi yine düşüşe geçti, 1.56’ya kadar geriledi. Geçen yıl pandemi patladığında 100 seviyesinin üzerini gören Dolar Endeksi de 90 seviyesine indi. Doların gerilemesiyle rakibi altın yükselişe geçti.

Enflasyon ve kriptodan destek buluyor

Peki doların düşüşünün arkasında ise yakın bir gelecekte faiz artışı olmayacağı beklentisi var. ABD’de İstihdamdaki yavaşlama Amerikan ekonomisinin beklendiği kadar hızlı büyümediğinin işareti. İstihdamdaki yavaşlama ekonominin halen desteği ihtiyacı olduğu algısı yarattı. Öte taraftan ABD'de konut fiyatlarındaki artışın 2005 yılından beri en yüksek seviye olarak kayıtlara geçmesi enflasyon artışına işaret ediyor. Bir başka deyişle enflasyonist ortama karşın ABD’de ekonominin desteklenmesi için ‘gevşek para politikasının devam edeceği’ beklentisi, enflasyondan korunma aracı olarak bilinen altının cazibesi artıyor.

Öte taraftan bu yılın ilk çeyreğinde altından rol çalarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselen Bitcoin’in değer kaybetmesi ve kripto para piyasalarındaki sert düşüşlerin de yatırımcının altına yönelmesinde payı var.

Altının ‘10 bin dolara kadar yolu var’ iddiası

Guggenheim'ın CIO'su Scott Minerd'e göre, kripto dünyasının kaotik fiyat dalgalanmaları yatırımcıları tekrar altın ve gümüşe ittikçe, değerli metaller ivme kazanmaya başlayacak ve nihai fiyat hedefi 5.000 ila 10.000 dolar olacak. Minerd, CNBC'ye verdiği röportajda, "Para kriptoyu terk ederken ve insanlar hala enflasyon önlemleri aradıkça, altın ve gümüş çok daha iyi yerlere gelecek" dedi. Minerd, altın piyasasının büyüklüğü nedeniyle bunun biraz zaman alacağını, ancak değerli metalin daha üst seviyelere konumlanacağını iddia etti ve şöyle konuştu: “ Altının nihai fiyat hedefi ons başına 5.000 ila 10.000 dolar arasında. Ancak yüzdesel bazda gümüş, altından daha büyük bir hamle yapacak. Gümüş, altının yüksek beta sürümü.”