Altın rekor tazelemeye devam ediyor

06 Ağustos 2020

COVID-19 etkileri ve dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ile Çin arasında yükselen gerilimler yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirmeye devam ederken, altın fiyatları 2,067 doları aştı.

Yurt içinde ise altının ons fiyatına paralel yükselen gram altın, 478 lira ile rekor kırarken aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 785 lira, Cumhuriyet altını 3.195 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarındaki artış sene başından bu yana yüzde 35'i aştı.

Diğer yandan gümüş fiyatları günlük yüzde 4,48 artışla 2013 yılından bu yana ilk kez 28 doları aştı.