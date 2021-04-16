Altın tempoyu hızlandırıyor

Evrim KÜÇÜK

ABD’nin enflasyon verisinden güç alarak yükseliş denemeleri yapan altın, trend değişimi için gereken seviyelere ulaşmakta ise zorlanıyor. Ana direnç olarak gösterilen 1.745 ve adından 1.765 dolar/onsu test etmesine karşın, altının zincirlerini kırarak uzun vadeli yükseliş eğilimine girmesi için 1.800 dolara doğru güçlü ataklar yapması gerekiyor.

Ons altında fiyatlar 1.760/70 dolarda denge arayışı içinde. Bu denemeler başarılı olursa yükseliş beklentileri güç kazanabilir. Yatırım fonu Sprott, altın fiyatlarının gelecek altı-12 ay içinde yükseliş trendi başlatacağını düşünürken, DBS Bank da fiyatların bu yıl 2.000 dolara yaklaşmasını mümkün görüyor.

Sprott’un CEO’su Peter Grosskopf, altına destek veren yüksek borçların ve düşük reel faiz ortamına dikkat çekerek, gelecek altı-oniki ay içinde altında yükseliş dalgası yaşanacağını söylüyor. Grosskopf, “Son aylarda en zayıf yatırım araçlarından bir olduğu göz önüne alındığında yatırımcıların portföylerine altın eklemeleri için doğru bir zaman olduğunu düşünüyorum” diyerek şöyle devam ediyor: “Altının bulunduğu seviyeler bir alım fırsatı olabilir. Her ne kadar fiyatlar bir süredir baskı altında olsa da, altını destekleyen faktörler varlığını sürüyor. Özellikle devlet borçlarındaki ve kurumsal borçlardaki artış, ekonomik toparlanmanın halen hassas olması altına fayda sağlayabilir.”

1.775’in üzerine çıkarsa İbre 2.000 dolara dönebilir

Uzmanlar altında yükseliş için önce 1.750 doların üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiği, sonrasında 1.765, 1.775 ve 1.800 doların takip edilebileceğini söylüyor. DNS Bank altında ilk çeyrekte yaşanan yüzde 10 değer kaybının ayı piyasasına işaret etmediğini belirtiyor. DBS Bank'ta Strateji Uzmanı Joanne Goh, altının yılsonuna kadar 2.000 dolar/ons'a yükselme potansiyeli olduğuna inanıyor. Goh, “Merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme girişimi altın fiyatlarına istikrar sağlıyor.

Bunun yanında, geçen çeyrekte yüzde 1.75 ile zirveye ulaştıktan sonra ABD tahvillerinin gerilemesi altın için daha iyi bir çeyrek için zemin hazırlayabilir” şeklinde konuşuyor. OANDA’nın kıdemli piyasa analisti Edward Moya da benzer şekilde, ons altının yılın ilk çeyreğinde dip yapmış olabileceğini ve 1.750 dolar civarında tutunursa yıl içinde 2.000 dolara doğru hareket edebileceğini ifade ediyor.

Rüzgarın terse dönme olasılığı da var

Ancak herkes aynı fikirde değil. Altın bulunduğu seviyeleri koruyamazsa ibrenin yeniden tersine döneceğini ifade eden Blue Line Futures baş piyasa stratejisti Phillip Streible, altının hızlı büyüme ile tanımlanan mevcut ortamda iyi şeyler yapamayacağını söylüyor. Streible, altının genellikle yükselen enflasyon ve yavaş büyüme ortamında iyi performans göstereceğini belirtiyor ve ekliyor: “Böyle bir ortam yok. Ons başına 1.700 doların altına düşüş 1.680 dolara geri gidilmesine neden olur.”

Bu hafta destek, düşük dolar ve Asya’dan geldi

Altın bu hafta istikrar arayışında. Hafta genelinde altın için pozitif gelişmeler gözlemlendi.

● ABD tarafında açıklanan Mart ayı enflasyon verisinin son 2,5 yılın en yüksek seviyesine ulaşması ve 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1.62 ile son haftaların en düşük seviyesine inmesi, dolar endeksinin de 91.5 ile son üç haftanın en düşük seviyelerinde hareket etmesi altına alım getirdi.

● Altın, Asya piyasalarından da destek gördü. Asya’da fiziksel talebin özellikle Çin ve Hindistan’da toparlanmaya başladığı dikkat çekiyor. Çin’de yerel fiyatların Londra’ya göre 9 dolar primli olduğu görülüyor. Bu da ileriye dönük olarak güçlü talebin yansıması olarak yorumlanıyor. Hindistan’da da ithalat mart ayında 98.6 tonla yaklaşık iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede altın takı talebinin canlanması fiyatlara olumlu yansıdı.

● Üretim artıyor. Avustralya'nın altın üretiminin tamamına yakınını karşılayan Perth Mint darphanesi, yılın ilk çeyreğinde özellikle Almanya ve ABD’de altın ve gümüş sikke satışlarının arttığını duyurdu. Mart ayında 130 bin onstan fazla altın ve 1.6 milyon ons gümüş sattığını bildiren Perth Mint, bu rakamların 2012’den bu yana aylık ortalamaların sırasıyla yüzde 285 ve yüzde 178 daha fazla olduğunu kaydetti.

Yükseliş desteği veren faktörler

● ABD Başkanı Joe Biden’ın teşvikleri ve Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın genişlemeci tutumu altın ve gümüş için pozitif.

● ABD Doları’nın baskı altına girmesi değerli metal fiyatlarının cazibesini artırabilir.

● ABD gibi büyük ekonomilerin büyük bütçe açıkları ve artan borçları altını destekleyen bir unsur.

● Fiziki piyasalarda ortaya çıkan sıkışıklıklar fiyatları olumlu etkiliyor.

● Hindistan ve Çin gibi büyük pazarlarda bireysel alımların artması altın fiyatlarını canlandırabilir.

● Değerli metallere endüstriyel talebin ekonomik canlanmaya paralel olarak artması fiyat artışlarını da beraberinde getirebilir.

● Biden’ın paketinin ekonomide aşırı ısınmaya ve dolayısıyla enflasyona neden olma olasılığı altın fiyatlarını destekleyebilir.

● Elektrifikasyon; başta gümüş olmak üzere değerli metaller için talebin artması anlamına geliyor.

Fiyatları baskı altına alan unsurlar

● Artan tahvil getirileri altın için kötü haber. Reel getirinin düşük olması altını cazip kılar fakat tahvil faizi artmaya devam ederse altını baskı altında tutar.

● Reflasyon işlemleri altını olumsuz etkiliyor. Fed’in ekonomik toparlanma nedeniyle erken bir dönemde sıkılaştırmaya gidebileceği endişesi yatırımcıyı altından uzak tutuyor.

● Kripto pazarındaki hareketlenme altın iştahını azalttı. Özellikle Bitcoin’e kurumsal yatırımların artması uzmanlara göre altına talebi önemli ölçüde negatif etkiledi.

● Dünya genelinde COVID-19 aşısının yaygınlaşması, pandemi korkularını azaltması altına olana güvenli liman talebini olumsuz etkiledi.

● Ekonomik iyimserlik hisse senedi gibi diğer yatırım araçlarına talebi artırıyor.

● Altının faiz getirmeyen bir enstrüman olması da talebi etkiliyor.