Altın ve gümüş de ‘süper döngü’ rallisine katılacak

EVRİM KÜÇÜK

Yatırımcılardan altın ve gümüş piyasalarını özetleyen bir kelime seçmeleri istenseydi, bu kesinlikle “kafa karıştırıcı” olurdu. Altın 2020 yılında gördüğü rekorun 350 dolar altına düşerken, gümüş de yatırımcının beklediği çıkışı bir türlü yapamadı. Halbuki her iki metal de 2021’e ABD’nin devasa teşvik katalizörü ile girmişti. Peki önümüzdeki haftalarda ve aylarda neler bekleniyor? Uzmanlara göre altın ve gümüş ‘al’ bölgesinde. Emtia piyasalarında ‘süper döngü’ tahmini yapılırken, birçok analist altın ve gümüşün de bu rallinin içinde yer alacağını düşünüyor.

ABD Hazine kağıdı getirilerinin haftanın son işlem gününde yeniden yüzde 1.5 seviyesini aşması ve güçlenen ABD Doları altın fiyatlarını 1.740 dolardan geriletti. Analistler, “ABD uzun vadeli tahvil getirileri çok fazla yükselmiyor, asıl sorun tahvil getirilerinin düşmemesi ve bu bir problem oluşturuyor” değerlendirmesini yapıyorlar ve kısa vadede fiyatının yeniden 1.700 dolar/ons seviyesinin altına çekilebileceğine işaret ediyorlar. Gümüş fiyatları da 26 dolar/onsun üzerine çıktı fakat orada kalmayı başaramadı.

Uzmanlar, ABD’de ekonominin ısınmaya başladığı ve Fed’in tahminlerden önce sıkılaştırma adımlarına yönelebileceği endişelerinin hafiflemesiyle faizlerde düşüş başlaması halinde kıymetli metaller için olumlu sinyaller alınmaya başlayacağını düşünüyor. ABD’nin teşvik paketinin yardımıyla küresel emtia piyasalarında beklenen ‘süper döngü’ye altın ve gümüş rallisinin de eşlik edeceği tahminleri yapılıyor.

Julias Baer: Altın ‘al’ bölgesinde

Julias Baer analisti Mark Matthews, ‘altın şu an satın alma topraklarında’ diyor. Dünya genelinde merkez bankalarının halen gevşek para politikası uygulaması ve özellikle gelişmiş ülke ekonomilerinde hükümetlerin çok sayıda mali teşvikte bulunmasının yaratacağı likiditenin altına yarayacağını savunan Matthews, bundan ötürü altın almanın doğru bir strateji olacağını söylüyor.

Barrick Gold CEO’su Mark Bristow, şu anda finans piyasalarında gerçek bir değeri olmayan varlıkları biriktiren yatırımcılarla birlikte “aşırı coşku” olduğunu vurguluyor. Mark Bristow, altın fiyatlarının yakında güçleneceğini düşünüyor. Bristow, COVID-19 salgını sırasında piyasaya giren ek likiditenin altına talebi artıracağını söylüyor.

US Global Investors CEO’su Frank Holmes da ABD’de tahvil getirilerinin sonsuza kadar “hiperbolik olarak” artamayacağını ve önümüzdeki günlerde düşüşe geçerek risk varlıkları için pozitifbir ortam oluşturacağını tahmin ediyor. Holmes şöyle diyor: “10 yıllıkların getirisi S&P 500’ün getirisinin üzerine çıkınca borsalardan tahvil piyasalarına bir akış gerçekleşti. Fakat burada yaşanacak bir düzeltme altın, gümüş, borsa ve kripto paralar için olumlu olacak.”

Gümüş için 50 doların çıkış kapısı 30 dolar

FxEmpire analisti Christopher Lewis, gümüş için 50 dolara uzanan çıkış kapısının 30 dolar olduğunu söylüyor. Güçlü bir ralli için 30 doların aşılması gerektiğini ifade eden analist, birçok hedefhaline gelen 50 dolara giden yolun çıkış kapısı 30 dolar. Aşağı düşülmemesi gereken seviye olarak ise 24 doları gösteren analist, Amerikan 10 yıllık kağıtlarının faizleri hızlı yükselmeye devam etmedikçe bu seviyelerin altını olası görmüyor.

The Daily Reckoning için yazdığı bir analizde Dan Amoss da, mali teşvik ile başlayan işlem turunda öne çıkacak yatırım enstrümanları arasında başı emtianın çekeceğini söyleyerek, ‘enerji, temel gıda ürünleri, bakır gibi temel metaller ve gümüş gibi hem parasal hem endüstriyel metallerin’ satın alma potasına gireceğini belirtiyor. Altını hala sevdiğini dile getiren Amoss, yine de gümüşün altından daha iyi performans göstereceğini düşünüyor. Artan enflasyona karşı Fed’in faiz oranlarını sabit tutmaya devam edeceğini savunan Amoss, bunun yaratacağı negatif faiz ortamının gümüşü 50 dolara götüreceğini söylüyor.

Gümüşün yaptıkları yapacaklarının garantisi!

Gümüş piyasasında daha önceki hareketleri analiz eden uzmanlara göre beyaz metalin ayı piyasasına geri dönmeye hiç niyeti yok. Fiyatları COVID-19 döneminde 11.75 dolara düştükten sonra 5 ay içinde 30 dolara dayandı. Ağustos ayında yaşanan düzeltme hareketinin ardından 7 aydır fiyatlar 23-28 dolar aralığında tutunuyor. Değerli metaller analisti Peter Krauth’a göre eğer fiyatlarda bir çöküş yaşansaydı, bunu çoktan görürdük ve 18 dolara kadar geri giderdik. Ancak gümüş altındaki sert düşüşe karşın daha güçlü durdu ve bundan sonra sıçrama yapmaya aday metallerden biri.