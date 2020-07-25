Altın ve gümüş ‘mükemmel fırtınayla’ uçuyor!

25 Temmuz 2020

EVRİM KÜÇÜK

Küresel ekonomiyi vuran Koronavirüs salgını bu yıl piyasalarda iki ‘süperstar’ yarattı. Virüsün olumsuz etkilerine karşı açıklanan devasa ekonomi paketlerinin desteği ve son zamanlarda yeniden alevlenen ABD-Çin gerilimi, altın ve gümüşü piyasaların yıldızı yaptı. Altın 9 yılın, gümüş 6.5 yılın zirvesine yükseldi. Spot altın son 6 ayda 315 dolar yani yüzde 20 yükselirken, gümüşün son 1 yıl içinde getirisi yüzde 30’u aştı. Altın ve gümüş analistlerin verdiği direnç seviyelerini çok hızlı bir şeklide aşıyor.

Spot altın dün akşam saatlerinde 1.905,13 doları gördü. ABD Başkanı Donald Trump’ın COVID-19 salgınında durum daha iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek açıklamasında bulunması sonrasında piyasalarda artan güvenli liman talebi ons altına yüklü alım getirdi.

Portföy yöneticisi BK’nın FX uzmanı Boris Schlossberg, reel faizin baskı altında olduğu ve siyasi gerilimlerin tırmandığı dönemde altına talebin arttığını belirterek, “Mevcut piyasa rejimi orta vadede yükseliş için mükemmel bir reçete hazırladı” diyor. Robeco Varlık Yönetimi’nden Jeroen Blokland de “Değerli metaller ‘mükemmel fırtına’ya yakalandı. Agresif para politikaları tahvil getirilerinin yükselmesini engelliyor. Bu da reel getirileri aşağı çekiyor. Merkez bankalarının gevşemeci para politikalarını devam ettirmesi devalüasyon demek. Bunun da altın ve gümüş fiyatları için tek bir sonucu olur; daha da yükselmek” değerlendirmesinde bulunuyor.

Altın fiyatlarında tarihi zirveye doğru

• ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin ise yüzde 0,59 seviyesine gerilemesinin de piyasalarda güvenli liman talebinin güçlü seyrettiğine işaret ettiği görülüyor. Diğer taraftan euronun Avrupa Birliği (AB) tarafında anlaşma sağlanan kurtarma paketi sonrasında elde ettiği kazançla dolar tarafını zayıflığa uğrattı. Doların küresel bazda güç kaybetmesi ve koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki artışın beraberinde daha fazla teşvik paketi beklentisi yaratmasıyla altın güçleniyor.

1921 dolara göz dikti

Teknik göstergelere bakıldığında spot altında yukarı hareketin sürmesi için geçilmesi gereken ilk seviye olan 1.880 dolar/ons aşıldıktan sonra birkaç işlem günü içinde 1.900 dolar da devrildi. Analistlere göre fiyatlarda 1.900 dolar direncinin aşılması bundan sonra potansiyel yükseliş için pozitif sinyal anlamına geliyor. Analistlere göre altının gözü artık tarihi zirvesi 1921 dolarda. Altının zirveye ulaşmasına sadece birkaç dolar kaldı. Yani yüzde 1’den prim yapması halinde altın rekorunu egale edecek. Zirve seviyelerine oldukça yaklaşılması ve sert yükseliş nedeniyle direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir. Ancak uzmanlara göre çıkış hareketi gücünü koruyor.



Altında yüzde 33 ralli gerek



Artan likidite İngiliz araştırma şirketi Crossborder Capital'e göre altını yükselten mekanizma. Bu trend daha başlangıç aşamasında. CrossBorder analistleri şu anki yüksek borçların döndürülebilmesi için daha büyük likidite havuzlarına gereksinim olduğunu söylüyor. Bu da para basılması anlamına geliyor. Parasal genişleme altın fiyatlarında çıkışın devam etmesi demek. Şu an ABD'nin borç stoku 41.8 milyar ons altın büyüklüğünde. 1915-2020 arasında ortalama borç 30 milyar onsdu. Bu görüşe göre İngiliz firma, borçların parasal büyüklüğünün tarihi ortalamasına çekilmesi için ons altının 2.500 dolar olması gerektiğini hesaplıyor. Bunun gerçekleşmesi için altında yüzde 33'lük bir ralli gerçekleşmeli.

Gümüş tüm dirençleri kırarak 26 dolara gidiyor!

• Gümüş, ons altın ile birlikte ralliye devam ediyor. Bu hafta 23 doların üzerini gören gümüşte direnç seviyeleri kırılmaya devam ediyor. 2019 yılının en yüksek seviyesi 19.65 seviyesini aştıktan sonra 2016’nın en yüksek düzeyi 21.14’ü de geçen beyaz metal altından daha büyük adımlarla yükseldi. ‘Yoksulun altını’ olarak nitelenen gümüş mart ayı ortalarından bu yana yüzde 85 değerlendi.

Analistlere göre gümüşte olası kâr satışlarında izlenecek destek seviyeleri 22.13 ve 21.11 dolar. Ancak bu seviyelerin üzerinde kalmaya devam etmesi halinde gümüşte pozitif hareketin süreceği tahmin ediliyor. Burada Eylül 2013’te test edilen 23.42 seviyesi analistlere göre önemli. Buranın aşılmasıyla 24.12 ve 24.96 seviyeleri gündeme gelebilir. Bu seviyeler sonrasında analistlere göre 2011/2012 döneminin en düşük seviyeleri 26.09 dolar en önemli direnç seviyesi.

İki kanaldan talep geliyor

Gümüş fiyatlarında ralli bu hafta ivme kazandı. 2010 yılından bu yana en iyi çeyreğini tamamlayan gümüşe iki kanaldan talep geliyor. İlk olarak tıpkı altında olduğu gibi likidite bolluğu ve reel getirinin zayıflamasının yarattığı yatırım talebi. İkinci olarak, çok iyi bir iletken olan gümüşün başta güneş panelleri ve elektronik olmak üzere birçok sektörden gördüğü endüstriyel talep. S&P Global Market Intelligence’ın raporuna göre, dünya çapında COVID-19 salgını döneminde darbe alan 275 madencilik operasyonundan en çok etkilenenler altın ve gümüş madenleriydi. Dünyada gümüşün önemli kısmının üretildiği Latin Amerika’da durumun kötüleşmesi ve en büyük üretici Meksika’da virüs nedeniyle yaşanan can kaybının İtalya’yı bile geçmesi yatırımcıyı tedirgin etti.

Morgan Stanley, bakırdan sonra 2'nci tercih ‘gümüş' diyor



Bankacılık grubu Morgan Stanley, güçlü altının ve finansal koşulların gümüşü yukarı itmeye devam edeceğini belirterek yılın ikinci çeyreğinde bakırdan sonra ikinci yatırım seçeneğinin gümüş olduğunu bildirdi. Reel sektör talebinin de artmasıyla gümüş fiyatlarının ivmeleneceğini öngören Morgan Stanley, altın/gümüş rasyosunun da daralmasını bekliyor.



Commonwealth Bank of Australia analistleri, “Şu sıralar yüzde 1.2 olan gümüş-altın rasyosunun, uzun vadeli ortalaması yüzde 1.5’e yaklaşmakta olduğunu belirterek, rasyonun yüzde 2.2-yüzde 2.4 düzeyine tırmanmasının mümkün olduğunu düşünüyor. Bu da gümüşün daha da parlayacağı fikrini destekliyor.



Goldman Sachs da, gümüşün halen altın karşısında rekor seviyede düşük fiyattan işlem görmesi nedeniyle yatırımcının odağında kalmaya devam edeceğini belirtiyor. Gümüşün değerli metal rallisi dönemlerinde genellikle altının gerisinde kaldığını belirten banka, ancak yatırımların çeşitlendirilmesi arayışlarıyla gümüşün altını yakalayabileceğini belirtiyor.



RBC Capital Markets analistleri fiyatlarda çıkışın süreceğini düşünenlerden. Grup, gümüş fiyat tahminlerini 2020 için yüzde 16, 2021 için yüzde 17 ve 2022 için yüzde 14 artırdı.