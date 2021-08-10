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Altın ve gümüşte düşüşlerden sonra miktar toparlanma görülüyor

Altın ve gümüşte dünkü düşüşlerden bir miktar toparlanma görülüyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Dün Asya'da Japonya piyasalarının da kapalı olması nedeniyle sığ  işlemlerde keskin düşüş hareketleri görülen ons altın ve gümüşte  sabah saatleri itibarıyla bir miktar toparlanma yaşanıyor.

ABD'de Fed'in varlık alımlarını azaltabileceği endişelerinin  ardından dolarda yükseliş, altında ise keskin gerileme yaşanmıştı.  sabah itibarıyla ons altın günlük yüzde 0,4 artışla 1.736,95 dolara  toparlandı.

Dün altına göre daha keskin bir gerileme gösteren gümüşte toparlanma  da daha hızlı görünüyor. Ons gümüş yüzde 0,8 yükselişle 23,63 dolardan  alıcı buluyor.