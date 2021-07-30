Altın yeni dostlar arıyor

Evrim KÜÇÜK

Sarı metal 2020'de yüzde 28 yükseldikten sonra bu yıl ekonominin toparlanmasıyla zorlu bir ilk yarı geçirdi. Kendisini destekleyecek faktörler bulamayan altın yılbaşından bu yana yüzde 5’e geriledi. Bazı uzmanların bu yıl beklediği atağı bir türlü yapamayan ons altın, yükseliş için kendinin destekleyecek yeni dostlar arıyor. Tahvil faizlerinin gerilemesi, pandeminin yeni varyantların etkisiyle ekonominin baskı altına girmesi, gevşek para politikalarının devam ettirilmesi ve enflasyon altına eşlik ederse analistlere göre fiyatlar yükselir. Fed Başkanı Powell’ın önceki gün ‘gevşek paraya devam’ açıklamasıyla 1.820 dolar seviyelerine gelen fiyatlarda 1.830-1.840 bandının aşılması altının çekiciliğini artırabilir.

Yeni yapılan bir araştırmaya göre geçin yılki güçlü artıştan sonra altının 2021'in geri kalanı için hala şansı var. Ancak fiyatların ne kadar artacağı piyasalardaki endişe düzeyine bağlı olacak. Dünya Altın Konseyi ve Greenwich Associates danışmanlık firmasının Oxford Economics'in yardımıyla yaptığı araştırmaya göre, ekonomi ve insan sağlığı için görünüm ne kadar kötüleşirse altın için o kadar iyileşiyor. Kıymetli metalin 2021'in ikinci yarısındaki beklentilerinin değerlendirildiği rapor, birkaç farklı ekonomik senaryo altında altının nasıl performans gösterebileceğini ortaya koyuyor.

Farklı ekonomik senaryolara göre performans tahmini

Rapora göre, yeni koronavirüs varyantları, aşıların etkisini ve ekonominin büyümesini bastırırsa, altın 2021'in tamamında yüzde 11.4 yükselebilir.

Virüs endişelerini biraz geride bırakılan temkinli bir toparlanma olursa altındaki yükseliş yüzde 7.7 ile sınırlı kalır.

Pandemi tehdidinin azalması sayesinde toparlanma hızlanırsa sarı metal yüzde 6.4’lük bir çıkış yaşayabilir.

Faiz oranları yükselir ve enflasyonu dengelerse, altın sadece yüzde 4.4 yükselir.

Faiz oranlarının yükseldiği dönemler genellikle altını baskı altında tutuyor. Faiz oranları ivme kazanır altın sadece yüzde 1 artar.

Ekonomideki iyi haberler fiziki talep için olumlu

Raporda, enflasyonun altının dostu olduğuna dikkat çekilerek, “ABD’de tüketici fiyatları yüzde 3'ün üzerinde olduğu zaman altında yıllık ortalama yüzde 15 artış yaşandığı belirtiliyor. Ayrıca ekonomiden gelen iyi haberlerin her zaman bir eksi olmadığı vurgulanarak, “Güçlü büyüme, altın takılara olan talebi artırıyor” deniliyor. Ekonomik belirsizlik ortamında etkin riskten korunma ihtiyacının yatırım talebini desteklemeye devam edeceği belirtilen raporda, ancak altının performansını esas olarak faiz oranların yönü ve ekonomik toparlanmanın gücü belirleyecek” ifadeleri kullanılıyor.

Reel faiz daha önce bu seviyedeyken altın 2.000 dolardı

ABD 10 yıllık enflasyona endeksli tahvil faizi (reel faiz) rekor düşük seviyeye gerilerken, değerli metallerde faizlerle olan ters korelasyonun koptuğu görülüyor. Gerçekleşen satışlar ve altında bu denli düşük faize rağmen görülen yatay seyir, piyasanın Fed’in adımlarına bağlı hareket ettiğini gösteriyor. Credit Suisse yayınladığı notta, tahvil getirileri en son bu kadar negatif bölgeye girdiğinde altın fiyatının 2.000 dolar olduğuna dikkat çekiliyor. Altın piyasasının, düşen tahvil getirilerini görmezden geldiğini söyleyen Credit Suisse'e göre, değerli metal reel faiz oranlarındaki düşüşlerden çok az fayda görmesi nedeniyle ons başına 1.800 dolar civarında destek bulmakta zorlanıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi Şubat ayında gördüğü yüzde 1.20-1.30 aralığında seyrediyor. Tahvilde reel getiriler yüzde -1.12'ye düştü. Credit Suisse'deki emtia analistleri, reel getirilerin, altın fiyatlarının ons başına 2.000 dolar civarında işlem gördüğü geçen yıl gözlemlenen seviyelerden daha düşük olduğunu kaydediyor ve fiyatlarının ons başına 1.900 dolara ve geçen yılın tüm zamanların en yüksek seviyelerine dönmesi an meselesi olduğunu düşünüyor. Banka, altın fiyatlarının 2021'de 2.000 dolar seviyesine yükseleceği tahminini koruyor.

İsviçre bankası, altın talebinin anahtarını Fed’in tuttuğunu belirtiyor ve şöyle diyor: “Fed, aylık tahvil alım programını azaltma sinyali altın fiyatlarını aşağı çeker. Para politikasında güvercin bir eğilim ise fiyatı 1.800 doların üzerinde güçlendirir.

Rekor yolunda aşılması gereken kasisler: 1.834$, 1.921$, 1965$

Commerzbank analistleri de, altın fiyatının daha yüksek bir hamle yapmadan önce üstesinden gelmesi gereken bazı önemli seviyeler olduğunu düşünüyor. Bankanın stratejistlerinden Karen Jones, "Altında yukarı yönlü ilgiyi canlandırmak için temmuz ortasında test ettiği 1.834 doların aşılması gerekiyor” diyor. Buranın üzerinde ise 1.916 ve 1.921 seviyelerinin, uzun vadede Kasım 2020’nin en yükseği 1.965 doların test edilmesini mümkün gören banka, 2.072 dolarlık rekorun yeniden yakalanacağı beklentisini de koruyor.

Aşağıya doğru olası hareketlerde ise 2019-2021 yükseliş trendi çizgisinin geçtiği 1.752 doların önemli bir destek olarak hedeflendiğini söylüyor. Banka, daha aşağıda ise 1.728 dolar ve mart ayında görülen yılın dip seviyesi 1.676 doların bulunduğunu not ediyor banka.