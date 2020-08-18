Altın yeniden 2.000 doların üstünde
Altın fiyatları bu hafta yapılacak Fed para politikası toplantısı beklenirken yeniden 2.000 doların üzerine yükseldi.
Yatırımcı Warren Buffet'ın CEO'su olduğu Berkshire Hathaway'ın dünyanın en büyük ikinci altın madencisi olan Barrick Gold'dan 564 milyon dolar değerinde hisse aldığı duyurulurken, Buffet'ın bu hamlesi ABD'deki ekonomik iyileşmeden umutlu olmadığına işaret etti.
Gelişmeler etkisiyle altın fiyatları yüzde 0,57 artışla 2,010 doların üzerine, gümüş yüzde 1,51 artışla 28,08 dolara, platin yüzde 1,31 artışla 980,3 dolara yükselirken, bakır yüzde 0,31 düşüşle 2,9 dolara, paladyum ise yüzde 0,54 düşüşle 2.221,8 dolara geriledi.