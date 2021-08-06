Altında ‘bekle gör’ dönemi

Evrim KÜÇÜK

Küresel çapta delta varyantına dair kaygılar artarken, uzun süredir 1.790-1.830 dolar bandında takılan ons altının hangi yöne doğru kırılacağı takip ediliyor. Fed'in varlık alım hızını azaltmaya yıl sonuna kadar başlayabileceğine ve 2022 sonu veya 2023'te faiz artıracağına işaret eden söylemlerin etkisi ile spot altın fiyatı 1.830 dolar/direncinden geri geldi. Şimdi altın yatırımcısı ABD’nin istihdam verisini bekliyor.

Analistler, ABD'de istihdam verisinin düşmesi ve Fed’in orta-uzun vadede para politikasını destekleyici tutmaya devam etmesi halinde altın fiyatlarında gerçekten iyi bir ivmenin yakalanabileceğine işaret ediyorlar. Bugün açıklanacak istihdam verisi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın ay sonunda Jackson Hole'de yapacağı konuşma altın fiyatları için trendi belirleyecek. Buna ek olarak, büyüme endişelerinin kısmen artması ile ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1.20'nin altına gerilemesi ons altını destekleyebilecek bir diğer bir faktör. Reel faizlerdeki düşük seviyeler, Fed'in varlık alımlarının azaltılmasında yavaş davranacağının güvencesini vermesi ile baskılanan dolar, değerli madeni destekleyebilir. Diğer taraftan delta varyantı nedeniyle merkez bankalarının beklenenden daha uzun süre güvercin kalması altın fiyatlarına destek sağlaması beklense de küresel risk alma iştahındaki normalleşme çabası nedeniyle spot altın yatay seyrediyor.

1.830’u geçerse kısa vadede 1.880 yeni hedef olur

Önemli hareket ortalamalarının bulunduğu 1.830 bölgesini aşamayan ons altın uzmanlara göre bu seviyeyi aştığı takdirde hareketini 1.850 ve 1.880 dirençlerine doğru hızlandırabilir. 1.805 ve 1.795 ise aşağıda destek olarak izlenecek seviyeler olarak gösteriliyor.

Anket: 4’üncü çeyrekte 1.841, 2022’de 1.785 dolar

Reuters anketine göre, altın fiyatları küresel ekonomide toparlanmaya bağlı olarak merkez bankaları para politikasını sıkılaştırmaya başlamadan önce bu yılın geri kalanında ons başına 1.830 doların üzerine taşınacak. 38 analist ve tüccarın katıldığı bir anketin medyan yanıtlarına göre, altın yılın üçüncü çeyreğinde ons başına 1.835 dolar ve dördüncü çeyrekte 1.841 dolar olacak. Ankete göre, tüm yıl için fiyatlar ortalama 1.812 dolar olurken, 2022'de ortalama 1.785 dolar olarak gerçekleşecek. Bu tahminler, Nisan ayında yapılan benzer bir ankette bulunanlardan biraz daha yüksek seviyeler.

Julius Baer analisti Carsten Menke, "Küresel büyüme düzeldikçe ve enflasyon geçici hale geldikçe güvenli liman talebi azalacak” diyerek uzun vadede fiyatlarda geri çekilme yaşanabileceği uyarısı yapıyor. Ancak kısa vadede fiyatlar, altın takı talebindeki toparlanma ve gelişen piyasalar toparlanırken doların zayıflama potansiyeli gibi faktörlerle destekleniyor. Daha zayıf bir dolar, altının cazibesini artırıyor. Enflasyonda son zamanlarda görülen artış da, yatırımcıları genellikle bir enflasyon riskinden korunma aracı olarak görülen altın satın almaya teşvik edebilir.

Ünlü fon yöneticisi: 3.000 dolar şansı hala var!

Sarı metalin fiyatının geçen yıl rekor seviyeye çıkacağını tahmin eden bir fon yöneticisi, merkez bankalarının normalleşmeye dönmesinin zor olduğunu belirterek altın fiyatlarının yükselişini sürdüreceği öngörüsünde bulundu. Quadriga Igneo fonunu yöneten Diego Parrilla, aşırı gevşek para ve maliye politikalarının uzun vadede nasıl bir hasar yaratacağının hala net olmadığını ifade ederek, “Yapay olarak düşük tutulan faiz oranları büyük varlık balonları yarattı. Bu da merkez bankalarının çöküş riskini almadan normalleşmesini çok zorlaştıracak” değerlendirmesinde bulundu. 2016'da altının beş yıl içinde rekor seviyeye çıkacağını doğru bir şekilde tahmin eden Madrid merkezli kuruluşun yöneticisi Parrilla, "Altının değerlenmesindeki itici güçler de daha da güçleniyor” yorumunu yaptı. Fon yöneticisi, altının önümüzdeki üç ila beş yıl içinde ons başına 3.000 ila 5.000 dolara yükselebileceği şeklindeki görüşünü korumaya devam ettiğini söyledi.

HSBC: Fed’in desteği fiyatları yükseltir

Fed, temmuz toplantısında herhangi bir politika değişikliği yapmadı veya indirim zamanlaması konusunda herhangi bir ayrıntı vermedi. HSBC analistlerine göre, daralma yakın görünmediğinden, altının yakın vadede biraz daha yukarı çıkması muhtemel. Aralık ayında önce varlık alımlarını azaltılmasına dair bir açıklama beklemeyen HSBC, sıkı para politikasına geçişle ilgili somut bir açıklama olmamasının fiyatları 1.800 doların üzerinde tutacağını düşünüyor. Fed’in şu an aktif olarak politika değişikliğine gitmemesi nedeniyle HSBC’ye göre fiyatların halen yükselme potansiyeli bulunuyor.