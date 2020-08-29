Altında yeni bir boğa koşusu bekleniyor

29 Ağustos 2020

EVRİM KÜÇÜK

Altın fiyatlarında son zamanlarda takip edilen gelişmeler arttı. Piyasalar bir yandan ABD ile Çin arasında Güney Çin Denizi’ne ilişkin gelişmelerden kaynaklanan gerilimi ve ticaret savaşındaki atışmaları yakından izlerken bir yandan koronavirüs pandemisindeki gelişmeleri takip ediyor. Piyasalarda kaygı yaratan bu gelişmelere karşı portföylerinde daha dengeli dağılım isteyen yatırımcıların altına yönelmeye devam edeceği ve kaynaklarını hızla sarı metale akıtmaya devam edeceği öngörülüyor.

Portföyünü dengelemek isteyen yatırımcı altına yöneliyor

Uzmanlar, COVID-19 krizinin ardından yatırımcıların altın piyasasına 2-3 trilyon dolar daha pompalamaya hazır olduklarını söylüyor. Altın piyasasının büyüklüğünün 12 trilyon dolar olduğu gözönüne alındığında para girişinin yüzde 15-30 artabileceği belirtiliyor. SPDR Gold Shares gibi borsa yatırım fonlarında tutulan altının değerinde de yüzde 30 artış yaşanabileceği tahmin ediliyor. Dünya çapında uygulanan tecrit önlemleri birçok ekonomide uzun vadeli hasara yol açarken, büyük ölçüde artan hükümet borçlanmaları dahil olmak üzere bir dizi finansal soruna neden oldu. Toronto merkezli bir kıymetli maden varlık yöneticisi olan Sprott’un yakın tarihli bir araştırma raporuna göre piyasalardaki oynaklıktan tedirgin olan yatırımcılar, risklerini azaltmak ve varlıklarının satın alma gücünü korumak için altın almaya yöneliyor. Çoğu yatırımcı, altının diğer varlıklardan oluşan bir portföyde tutulduğunda genel riskleri dengelediğini düşünerek, altının ağırlığını artırıyor. Raporda, “altın artık gerekli bir yatırım aracı olarak görülüyor.

Firma şu anda yatırımcıların sadece yüzde 20’sinin altında olduğunu ve bu yatırımcıların varlıkları içinde altının yüzde 1-2 kadar küçük bir seviyede olduğunu tahmin ediyor. Bununla birlikte, Sprott şu anda altına yatırım yapmak isteyenlerin oranının ikiye katlanarak yüzde 40’a yükseleceğini ve bu yatırımcının elindeki varlıkların yüzde 3-5’ini sarı metali satın almak için tahsis etmek istediğini düşünüyor. Başka bir deyişle, çok daha fazla paranın altın piyasasına girmesi ve fiyatları daha yükseğe göndermesi muhtemel görünüyor. Raporda, “Bu satın alma furyasının 2-3 trilyon dolarlık alım yaratacağı” belirtiyor. Böylelikle fiyatların 2.000’lerin ortasına kadar çıkacağı ifade ediliyor. Eğer Sprott öngörüsünde haklı çıkarsa altın fiyatlarının 2.500 ila 3.000 dolar aralığına gelmesi muhtemel.

Konsolidasyon sonrası 2.417 $ beklentisi



Altın fiyatlarında yeni bir boğa koşusu bekleyenler finans kuruluşu Credit Suisse’e göre biraz daha beklemek zorunda.



Bankanın analistleri 2.075 dolardan dönen altında rallinin süreceğini fakat öncesinde konsolidasyonun ilk tahminlerden uzun sürebileceğini belirterek, “1.867/37 destek seviyesi test edilene kadar sürecek bir konsolidasyon dönemi görebiliriz” diyor. Hatta düşüşlerin sürmesi halinde 1.765 ve 1.726 doların bile gündeme gelebileceği uyarısı yapıyorlar. Ancak düşük faizler ve zayıf doların desteğiyle altında 2.075’in üzerine çıkıldıktan sonra sırasıyla 2.175 ve 2.300 doları desteklerinin izlenmesi gerektiğini söyleyen bankanın analistleri, 2.300’de yeni bir konsolidasyon yaşanabileceğini not ediyor. Bu seviye aşıldıktan sonra ise 2.417’ye doğru bir hareket görülebileceği belirtiliyor. Uzun vadede ise bankanın tahmini fiyatların 2.700/20 dolara ulaşması

Powell’ın enflasyon stratejisi altını ‘sıkıştırdı’



Değerli metal piyasaları önceki gün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Kansas City Fed’in gerçekleştirdiği Jackson Hole Sempozyumu’nda yaptığı konuşma sonrasında 1.910-1.980 dolar bandında dalgalandı. Powell sonrası altındaki dalgalanmayı değerlendiren analistler, altının bu aralığa sıkıştığını, yukarı yönlü harekete geçmek için 1.930 doların üzerinde kalması gerektiğini söylüyor. Kısa vadede resmi değiştirecek önemli bir gelişme beklemezken, orta ve uzun vadede yükseliş beklentileri ise korunuyor. Fed Başkanı Jackson Hole’da yaptığı konuşmada, enflasyon hedeflemesindeki patika değişikliğini ele aldı. Enflasyonda hedef yüzde 2 olarak kalmaya devam edecek. Ancak bu ortalama hedef konumunda kullanılacak. Powell istihdamı önde tutmaya devam ediyor. Powell’ın açıkladığı strateji faizlerin uzun süre daha düşük kalmaya devam edeceği, gevşemeci para politikalarının devamı anlamına geliyor. Fed’in uygulamaya aldığı yeni strateji kapsamında enflasyonun yükselmesi durumunda bile destekleyici para politikasını sürdürecek olmasına ons altın ilk etapta sert yükselişle cevap verdi. Ancak 1976 dolara kadar yükselen ons altın kazanımlarını aynı hızda geri vererek 1920 doların da altını gördü. Analistler, sonrasında 1.940-50 aralığına çıkan altında kısa vadede agresif bir hareket beklemiyor.