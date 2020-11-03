Altını en çok seven Muğlalılar

03 Kasım 2020

Şebnem TURHAN

Dünyada ve Türkiye’de koronavirüs pandemisinin sert etkilerinin ardından normalleşme adımlarının atıldığı üçüncü çeyrekte altın fiyatları pandeminin ilk dönemindeki kadar olmasa da artış eğilimini sürdürdü. Ons altın üçüncü çeyrekte dolar bazında yüzde 5,76 yükseldi, içeride gram altın fiyatları üçüncü çeyrekte yüzde 20,8 arttı. Bu artış vatandaşların altına yöneliminin sürmesine neden oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) verilerine gerçek kişilerin altın mevduatı üçüncü çeyrekte yüzde 48,3 arttı ve 221 milyar 137 milyon liraya yükseldi. İllerde ise en yüksek artışı yakalayan yüzde 60,65 ile Muğla oldu. Muğlalılar ikinci çeyrek sonunda 2 milyar lira olan altın mevduatlarını üçüncü çeyrek sonunda 3.3 milyar liraya çıkardı.

Muğlalıları yüzde 59,83 artışla Tekirdağlılar takip ediyor. Tekirdağ’da gerçek kişilerin ikinci çeyrek itibariyle 1.3 milyar lira seviyesinde olan altın mevduatları üçüncü çeyrek sonunda 2 milyar liraya yükseldi. Yalova’da yüzde 57,47 artış var. 411.7 milyon liralık altın mevduatı 648.3 milyon liraya çıktı. Çanakkale’de 1 milyar 53 milyon liralık altın mevduatı yüzde 55,8 yükselişle 1 milyar 641 milyon liraya ulaştı. Adanalılar da altın mevduatını hızla artırdı. Adana’da ikinci çeyrekte 2.5 milyar lira olan altın mevduatı büyüklüğü üçüncü çeyrek sonunda yüzde 55,72 artışla 3 milyar 924 milyon liraya çıktı. Tasarruflarını altın olarak değerlendiren bir diğer ilimiz ise Antalya, 4.5 milyar liradan 6.9 milyar liraya yükseldi. İzmir, Aydın ve Manisa da Ege Bölgesi’nde altını en çok seven iller olarak öne çıkıyor. İzmirliler yüzde 54,65, Aydınlılar yüzde 54,50, Manisalılar yüzde 53,75 artırdı altın mevduatlarını.

Altın mevduatını artırmayan ilimiz yok. En düşük artış bile yüzde 31,81 düzeyinde. Şırnak en düşük yükselişin yaşandığı il, altın mevduatı ikinci çeyrek sonundaki 220.5 milyon liradan 290.6 milyon liraya yükseldi. Nevşehir yüzde 33,25 artışla altın mevduatını 700.6 milyon liraya çıkardı. Hakkari’de yüzde 36,16 artış var ve altın mevduatı büyüklüğü 181.8 milyon liraya geldi.