Altının kaderi dolar boğalarının elinde

Evrim KÜÇÜK

Altın fiyatları sert düşüşlerin ardından toparlanma çabası içinde. ABD'de varlık alımlarının azaltılması endişesini körükleyen istihdam verisi nedeniyle yaşanan ‘flash Crash’ şokunu atlatmaya çalışan değerli metal, ABD enflasyon verilerinin beklentilere paralel gelmesiyle biraz moral buldu. Ancak yine de analistler altının rotasını kestirmekte zorlanıyor. Bazı analistle, sarı metalde uzun vadeli yükseliş trendinin bozulmadığını düşünüyor. Ancak diğer taraftan şu uyarıyı yapıyorlar; Kritik 1.670 dolar hattı elden giderse altın 1.565 dolara düşme riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Önde gelen finans kuruluşlarının ‘flash crash’ sonrası altına ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

Societe Generale: Geçen hafta 1.835 doları aşmayı başaramayacak sert satış dalgasını kapılan ve düşüş kanalının en dibine gerileyen altın, daha fazla dibe batmamak için 1.677/1.670 dolar seviyesinin üzerinde kalmalı. Mart ayında görülen ve 2015’ten bu yana yükselişin önemli desteklerinden olan bu seviye kritik önemde. Altının daha fazla kayıp vermemek için bu hattı savunması gerekiyor. Olası geri çekilmelerde banka, altının bir sonraki hedeflerini 1.625 ve 1.585 olarak gösteriyor. Fransız bankaya göre yukarı yönlü ralli denemelerinde ise altının ayağına takılacak seviyeler 1.792 ve 1.835 dolar.

1.565 dolara düşme riski var

Credit Suisse: Altın fiyatlarının 1.682/71 bölgesine geri gideceği uyarısı yapıyor. İsveç merkezli banka, “Altın, 200 günlük ortalamasını aşağı çekti, doların güçlenmesi ve ABD’de reel getirilerinin yeniden yükselmesiyle düşüş baskıları belirgin bir şekilde yeniden ortaya çıktı” diyor. Kuruluşa göre değerli metal 1.682/71 bölgesini yeniden test edece ve burayı aşağı doğru kırarsa, 2015/2020 boğa piyasasının yüzde 38.2 geri çekilmesine işaret eden 1.565/60 bölgesine düşme riski taşıyacak.

Commerzbank: Altındaki düşüşlerin mart ayının en düşük seviyesi 1.679/77 dolar seviyelerinde durması nedeniyle Alman Commerzbank, görünüm için halen iyimser. Kuruluş, yaşanan ani satışlar uzun vadeli yükseliş trendine zarar vermeden durduğu için sarı metalde canlanma beklentisini koruyor. “Düşüş, fiyatları ayı bölgesine çekemedi. Düşüşün hareketinin bittiğini ve yeni bir konsolidasyon ve canlanma beklenebilir” değerlendirmesinde bulunan bankaya göre, çıkış tarafında ilk önemli direnç 1.750 dolar. Sonrasında ise 1.804 ve 1.834 dolar diğer önemli dirençler olarak altının karşısına çıkacak. Diğer taraftan banka, temel senaryosu olmamakla birlikte, fiyatların 1.670 doları aşağı doğru kırması halinde 2018-2021’in yükseliş trendi 1.581 doları hedefleyebileceği tahmininde bulunuyor.

TD Securities: Reel getirilerde devam eden artış ve Fed’in parasal sıkılaştırmaya start vereceği beklentisi gelecek birkaç ay altını baskı altına alabilir. Piyasanın beklentisi, ekonomik verilerin istihdam verilerinde olduğu gibi toparlanmaya devam edeceği yönünde. Ancak Delta varyantının yarattığı endişeleri kuruluşa göre Fed'in parasal sıkılaştırma isteğini ertelemesine neden olabilir.

Sarı metalde çifte tehdit

Altının ayağının altındaki zeminin kaymasının bazı nedenleri var. Doların güçlenmesiyle ABD’de reel getirilerinin yeniden yükselmesi ve Asya’daki kırılgan fiziki talebin yarattığı tehdit nedeniyle fiyatlar dalgalanıyor. Altının sorunları şöyle özetlenebilir:

Likiditenin azalmasının yanında fiyat düşüşlerinin temel nedeni Fed’in parasal sıkılaştırmaya gideceğine ilişkin piyasa beklentilerinin artması. Daha yüksek faiz oranları, faiz getirisi olmayan altında görünümü bozuyor.

Altının uluslararası piyasalarda dolar cinsinden satılması nedeniyle doların güçlenmesi değerli metal için iyi haber değil. Altının geçen yıl yükselmesinin itici güçlerinden biri, doların baskı hissetmesiydi. Ancak bu yıl Dolar Endeksi yüzde 3.5 yükseldi ve 93 seviyesinin hemen altında seyrediyor. Avrupa Merkez Bankası’nın 2024 ortalarından önce parasal sıkılaştırmaya gitmesi beklenmezken, bu dolar için pozitif iken, altın için negatif bir durum.

Yatırımcının altına olan ilgisini ölçmenin yollarından biri, altın borsasında işlem gören en büyük fon olan SPDR Gold Trust'ın varlıklarına bakmaktır. Fondaki varlıkların büyüklüğü, spot fiyatın rekor seviyeye ulaşmasından yaklaşık altı hafta sonra 9 Eylül'de ulaşılan 2020'nin en yüksek seviyesi 45.12 milyondan 6 Ağustos'ta 32.64 milyon onsa düştü.

Çin'in altın mücevher talebi ikinci çeyrekte 146.9 ton oldu. ikinci çeyrek rakamınin 2021'in ilk çeyreğinde kaydedilen 191.1 tondan yüzde 23 gerilemesi, dünyanın en büyük altın tüketicisinde mücevher talebinin hala biraz kırılgan olduğunu gösteriyor. Hindistan'ın talebi de koronavirüsten etkilendi ve ikinci çeyrekte mücevher talebi bir önceki yılın aynı dönemine göre artmakla birlikte tarihsel olarak düşük seviyelerde.

Flash Crash nedir?

İngilizcede şimşek, ya da ani parlama, fotoğraf makinesindeki "flaş" gibi anlamlar taşıyan "Flash", tıpkı bunlar gibi aniden ve çok şiddetli olup yine ortaya çıktığı gibi çok hızlı kaybolan şeyleri anlatmak için kullanılıyor. "Crash" ise trafik kazalarındaki gibi şiddetli çarpma, çöküntü anlamına geliyor. ‘Flash crash’ çok kısa bir süre içinde beklenmedik ölçüde ani fiyat düşüşü ve sonrasında hızlı toparlanmaya işaret ediyor.