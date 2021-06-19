Altının kafası fena karıştı

EVRİM KÜÇÜK

ABD Merkez Bankası’ndan gelen 2023 yılı sonuna kadar iki faiz artışı beklentisinden güç bulan Dolar Endeksi yükselişine devam ediyor. 92.0 seviyesinin üzerine çıkan endeks son üç ayın tepe noktalarında işlem görünce altın darbe aldı. Bu ayın başında 1.918 dolara kadar çıkan ons altın bir anda kendini 1.800 bariyerinin altında buldu.

Analistler bundan sonra destek olarak 1.750-1.740 bölgesinin yakından takip edilmesi gerektiğini söylüyor. Güçlü alımların tetiklenmesi için ise psikolojik 1.800 dolar seviyesinin yukarı doğru kırılması gerekiyor.

Uzun vadede ise altında sert yükseliş ve düşüş bekleyen iki ayrı cephe oluşmaya başladı. Commerzbank Kıdemli FICC Teknik Analisti Axel Rudolph, mevcut düzeltmedeki düşüşe rağmen 1.808 üzerine geri dönerse altında rallinin devam edeceğini düşünüyor. Analist, “Uzun vadede, Kasım 2020’nin en yüksek seviyesi 1.965 ve 2021’in en yüksek seviyesini hedefliyoruz. Bunlar, 1.989 ve ardından 2020’nin zirvesi 2.072 doların önünü açabilir” diyor. Altının güç kaybettiğini savunan taraftaki Singapur merkezli OCBC Bank stratejistleri ise altının 1900 dolarda zirveye ulaştığını düşündükleri için, altının yılı 1.800 dolarlarda kapatacağını öngörüyor.

Platinde geri çekilme sürebilir

Bu yılın en iyi performans göstermesi beklenen değerli metallerden platin güçlenen doların yarattığı baskıyla şubat ayında gördüğü yılın zirvesinin yaklaşık 250 dolardan fazla altına indi. Şubat ayında 1.337 dolara kadar çıktıktan sonra fiyatları 1.100 doların altında gerilemiş durumda. Uzmanlara göre fiyat baskısı bir süre daha sürebilir.

Credit Suisse’deki stratejistler, uzun vadeli yükseliş eğiliminin bozulmadığını vurgulamakla birlikte, platinin bir süre baskı hissederek 200 günlük haraketli 1.075 dolar/ons civarında taban oluşturmak isteyebileceğini düşünüyor. Hatta 1.045 dolara kadar gevşemenin gündeme gelebileceği uyarısı yapılıyor. Ancak Credit Suisse, bu bölgede taban oluşturduktan sonra platin fiyatlarının boğa eğilimine geri dönerek 1.340 dolara ve ardından 1.399/1.400 dolara doğru hamle yapacağını tahmin ediyor

Değerli metallerin en değerlisi; Osmiyum

Değerli metal deyince akla hemen altın ve gümüş geliyor. Bu kulübün diğer üyeleri arasında platin, paladyum ve son zamanlarda adı sıkça duyulan iridyum, rutenyum ve rodyum bulunuyor. Ancak bu grubun 8’inci ve en değerli olan üyesi daha yeni yeni tanınmaya başladı; Osmiyum.

Platin metaller grubundaki en pahalı metal olarak bilinen ve fiyatı son 4 yılda patlama yapan osmiyumda yükseliş sürüyor. Birkaç yıl öncesine kadar sadece toz halinde, toksik ham formda bulunan fakat 2014 yılından sonra kristalize edilerek güvenli bir şekilde kullanılmaya başlayan osmiyumun fiyatı da hızla yükselmeye başladı.

Özellikle endüstriyel alanlarda ve mücevher üretiminde kullanımın arttığı 2017 yılından bu yana fiyatı patladı. Mart 2017’de 870 dolar olan 1 gram osmiyumun fiyatı 1.859 dolara çıktı. Bu da, onsunun 57.629 dolar olduğu anlamına geliyor. Geçtiğimiz Mart 2020’de osmiyum satın alan yatırımcılar, parçalarının değerinde yüzde 35’lik artış yaşadı.