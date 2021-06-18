Altının kafası karıştı

Evrim KÜÇÜK

Piyasaların bu hafta kilitlendiği ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısındaki ifadeler altını vurdu. Bu ay 1.918 dolar kadar tırmanan ons altın, Fed yetkilerinin nokta tahminlerinde faiz artırımı için beklentilerini 2023'e çekmeleriyle darbe aldı. Spot altın fiyatı dün sabah 6 Mayıs'tan bu yana görülen en düşük seviye olan 1.767 dolar/ons sevilesine kadar geriledi. Fiyatların yeniden ivme kazanması için 1.830 dolar bariyerini geçmesi gerektiği, psikolojik 1.800 doların altında kaldıkça satışları yoğunlaşacağı belirtiliyor.

Toplantının detaylarına bakılacak olursa, Fed faizlerde değişiklik yapmadı fakat ortaya konan ileriye yönelik faiz artırım beklentilerinde zamanın biraz erkene çekilerek 2023 yılı sonuna kadar artışın oluştuğu ortaya çıktı. Fed yetkililerinin oluşturduğu noktasal tahmin grafiğine göre 2023 yılına kadar iki faiz artırımı bekleyenlerin sayısı 13’e yükseldi. ‘Şahin’ olarak nitelenen bu tutum, sarı metalin fiyatlamalarında etkili oldu. Dolar Endreksi'nin son 2 ayın en yüksek seviyesine çıkması, ABD'nin kısa ve uzun vadeli tahvillerinin getirilerinin yükselmesi altın fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı yaratan faktörler oldular.

Yukarı yönlü hareket için 1.831 doların üzerinde kalmalı

Analistlere göre altında teknik görünüm bozuldu. 1.800 üzerindeki seyirlerde 50 günlük ortalamaya denk gelen 1.831 seviyesi direnç olarak izleniyor. Bu seviyenin altında görünümün zayıf olduğu vurgulanıyor. Tekrar yukarı yönlü ivmelenme için 50 günlük hareket ortalamasına denk gelen 1.831 üzerinde kalıcı seyre ihtiyaç var. Bu seviyenin üzerine çıkması halinde görünümün yeniden pozitif hale gelebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre bu seviyelerin test edilmesiyle yukarı yönlü denemelerde önce 1.850 dolar ve ardından 1.869 dolar hedeflenebilir. Spot altın için ilk destek en son 6 Mayıs'ta görülen 1.803,79 dolar/ons seviyesi olarak ifade ediliyor 1.800 dolar seviyesi güçlü psikolojik seviye olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye altına sarkmalarda satışlar hız kazanabilir. Buranın altında 1.797 dolar/ ons seviyesi bulunuyor. Altın burada tutunamazsa 1.750 dolara kadar satışlar görülebileceği tahmini yapılıyor.

Fiyat beklentisinde iki cephe oluştu

Altın fiyatları 5 ayın en sert düşüşünden sonra Asya’da 1.820 doların üzerine doğru toparlandı. Oanda kıdemli analisti Jeffrey Halley, bunun spekülatif dipten alımlar olabileceğini ve altına güven oyu anlamına gelmediğine dikkat çekti. Piyasaların Fed’e tepkisi netleşmeden altında tam olarak canlanmadan bahsedilemeyeceğini de ekledi.

2.000 doları aşar

Uzun vadede ise altında sert yükseliş ve sert düşüş bekleyen iki ayrı cephe oluşmaya başladı. Commerzbank Kıdemli FICC Teknik Analisti Axel Rudolph, altının genel olarak yükselişini sürdürürken, mevcut düzeltmedeki düşüşe rağmen 1.808 üzerinde kaldığı sürece rallinin devam edeceğini düşünüyor. Analist, “Uzun vadede, Kasım 2020’nin en yüksek seviyesi 1.965 ve 2021'in en yüksek seviyesini hedefliyoruz. Bunlar, 1.989 ve ardından 2020’nin zirvesi 2.072 doların önünü açabilir” diyor.

1.800 dolarla yılı kapatır

Altının güç kaybettiğini savunan taraftaki Singapur merkezli OCBC Bank stratejistleri ise altının 1900 dolarda zirveye ulaştığını düşündükleri için, altının yılı 1.800 dolarlarda kapatacağını öngörüyor. “Reel faiz oranları yükselmeye devam ettikçe, bu muhtemelen sarı metale baskı yapacaktır” diyen banka, sonuç olarak altın fiyatlarının 2022 sonuna doğru 1500 dolar seviyesine ineceği tahmininde bulunuyor.