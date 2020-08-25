Altının kilogramı 458 bin 500 liraya geriledi

25 Ağustos 2020

Altın piyasasında, en düşük 457 bin 900, en yüksek ise 461 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 düşüşle 458 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 127 milyon 815 bin 444,42 lira, işlem miktarı ise 2.481 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 155 milyon 787 bin 21,71 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Demas Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA