Altının kilogramı 487 bin 250 liraya yükseldi

22 Ekim 2020

Altın piyasasında, en düşük 479 bin 900 lira, en yüksek 489 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 487 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 259 milyon 580 bin 201,20 lira, işlem miktarı ise 2.629,26 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 268 milyon 555 bin 456,79 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, DenizBank, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA