Altının oyun alanı genişliyor

Evrim KÜÇÜK

Altın enflasyon endişesiyle bu hafta 1.916 dolara kadar uzandıktan sonra ABD ekonomisindeki pozitif verilerin yarattığı baskıyla 1.900 doların altına çekildi. Analistler nisan ayından bu yana süregelen yükseliş trendinde şimdilik bozulma görmüyor ancak 1.890 doların altındaki kapanışların baskı yaratacağını söylüyor. Kısa vadede satışlarla karşılaşma uyarısı yapılan altında, uzun vadede ise 2.000 dolar seviyeleri yeniden konuşuluyor. Ama öncesinde 1.800 doların altına sarkabilecek bir düzeltmeyi göz ardı etmeyen analistler de var.

Kıymetli madenin kısa vadede yönünü bugün öğleden sonra açıklanacak ABD istihdam rakamları belirleyecek. Açıklanacak verinin Fed'in varlık alımlarının azaltılması yönünde bir tartışma başlatmasını tetikleyici yönde olup olmayacağı altın fiyatına yön verecek. Uzmanlara göre 1.890 doların altındaki rakamlar baskının artmasına neden olabileceği için dikkatle izlenmeli. Böyle bir senaryoda 1.875 dolara yaklaşılması mümkün görülüyor.

“Maksimum 1.794 dolara kadar düzeltme yaşanabilir”

Fakat yukarı yönlü eğilimin genel olarak gücünü koruduğu belirtiliyor. Commerzbank, ABD Hazine tahvili getirisi enflasyonun altında kaldıkça altının cazibesini koruyacağını düşünüyor. Commerzbank analisti Carsten Fritsch, bu hafta yayınladığı notta, ‘Tahvil getirisi, enflasyon oranının altında kaldığı sürece, uzun bir müddet altın üzerinde ağırlık oluşturması olası değildir. Bu nedenle fiyatın yılsonuna kadar ons başına 2.000 dolara yükselmesini bekliyoruz" dedi. Ancak banka uzun vadeli çıkış öncesinde sert bir düzeltme olasılığı uyarısında da bulunuyor.

Commerzbank, 200 günlük hareketli ortalama 1.842 dolara geri çekilmenin sürpriz olmayacağını belirtiyor. 55 günlük hareketli ortalama 1.794 ise bankaya göre altın yönünü yukarı çevirmeden önce görebileceği maksimum düşük seviye. Bankanın uzun vadede beklentisi 1.965 ve 2021’in en yüksek seviyesinin aşılarak 2.075 dolarlık rekorun geçilmesi.

DBS’ye göre 2.000 dolara götürecek 3 neden

DBS Bank da fiyatların yılsonuna kadar 2.000 dolara çıkacağı tahmininde bulundu. Bankanın raporunda şöyle deniliyor: “Altın, Nisan 2021'den bu yana düşüş eğiliminden çıktı ve önceki yüksek seviyesini yeniden test etme yolunda. Fiyatları yükseltecek üç faktör bulunuyor; negatif reel getiriler, tüketim tarafında artış ve altının belirsizlik zamanlarda iyi bir hedge olmaya devam etmesi. Tahvilde negatif reel getiriler sermayede kayba işaret ediyor ve bu nedenle faizsiz bir araç olana altın daha çekici hale geliyor. Banka yılsonunda fiyatların 2.000 doları göreceğini düşünüyor.

Incrementum: 52 haftanın rekoru olasılığı %45

Bağımsız bir yatırım ve varlık yönetim şirketi Incrementum AG tarafından hazırlanan ‘In Gold We Trust, 2021’ başlıklı raporda, altın fiyatlarının yılsonunda tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkabileceği öngörüldü. Ronald-Peter Stoeferle ve Mark J. Valek liderliğindeki analist ekibi tarafından kaleme alınan raporda, opsiyon piyasalarındaki beklentilere dayanarak hazırlanan şemalara göre altının bu yıl 2.100 dolar ve hatta üzerine çıkarak 52 haftanın en yüksek seviyesini görme olasılığının yüzde 45 olduğu belirtiliyor.

Enflasyon 10 yıl içinde altını 8.900 dolara taşıyabilir

Incrementum’un raporunda uzun vadede altının büyük bir sıçrama gösterebileceği ifade ediliyor. Geçen yıl hazırlanan rapordaki 10 yıllık öngörülerine sadık olduklarını belirten Incrementum analistlerine göre, enflasyon, piyasa katılımcılarının düşündüğü gibi geçici bir fenomen değil ve altın fiyatlarını 8.900 dolara kadar taşıyabilir. Raporda şöyle deniliyor:

“Geçen yılki değerlendirmemizde 2030’ta son erecek 10 yıllık dönemde 4.800 dolarlık bir fiyat hedefi koymuştuk. Söz konusu dönem içinde enflasyon güçlü yükseliş gösterirse 8.900 doların bile beklenebileceğini belirtmiştik. Tanık olduğumuz parasal iklim değişikliği ile bu yıl enflasyon riski gözle görülür şekilde artıyor. 10 yıllık süreye ilişken fiyat öngörümüze sadık kalıyoruz. ABD’deki son enflasyon verisi, bu beklentilerimizi teyit ediyor. Piyasalar son aylarda beklenenden daha yüksek enflasyon rakamlarına, tahvil getirilerindeki artış ve altın satarak tepki verdi. Çünkü merkez bankalarının enflasyonla mücadele edeceği ve enflasyonun geçici bir fenomen olarak kalacağı beklentisi oluştu. Biz buna katılmıyoruz. Tersine, altında boğa piyasasının sonuna gelindiğini düşünmek yanlış olur. Altın fiyatları, birçok makro ve piyasa göstergelerine bakıldığında, 1980 ve 2011 yıllarında test ettiği tüm zamanların en yüksek seviyelerine göre halen ucuz görünüyor. Kendisini destekleyecek koşullara rağmen altın 10 yıl öncekiyle aynı seviyelerde geziyor. Bu da, yükseliş alanı olduğuna işaret ediyor.”