Alüminyum, Çin-Avustralya gerilimiyle 11 yılın zirvesinde

Dünyanın en büyük iki alüminyum üreticisi olan Çin ile Avustralya arasındaki artan gerilim, Çin’in aynı zamanda dünyanın en büyük alüminyum tüketicisi de olması nedeniyle arzda azalma olacağı endişeleriyle Şangay’da alüminyum fiyatlarını 11 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

Haziran vadeli alüminyum kontratı Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda yüzde 2,7 artışla 2 bin 992 dolar/ton ile Ocak 2010'dan bu yana en yüksek seviyesine yükselirken, Londra Metal Borsa’sında ise 3 ay vadeli alüminyum kontratı yüzde 0,5 artışla 2 bin 500 dolara ulaşarak 2018 yılının nisan ayından bu yana en yüksek düzeyine yükseldi.

Alüminyum fiyatları bu yıl hisse ve emtialardaki ralli süresince yüzde 25 yükseldi. Ayrıca yatırımcılar karbon emisyonu yüksek olan Çinli üreticilere karşı yaptırımların arzı daha da kısıtlayacağı endişesi yaşıyor.

Londra’da düzenlenen G7 toplantısında 7 dışişleri bakanının Tayvan’ın bağımsızlığını desteklemesi de Çin-Batı gerilimini yükseltiyor. Çin, ortak bildirgeyi kınayarak G7’yi Çin’in içişlerine karışmakla suçladı.