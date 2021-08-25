Alüminyum fiyatları Londra’da 3, Çin’de 13 yılın zirvesine yükseldi

Kutu içeceklerden ambalajlara kadar pek çok ürüne yönelik küresel talebin COVID-19 salgınının etkilerinin görece olarak hafiflemesi ve tedbirlerin gevşetilmesi nedeniyle artmasıyla 10 yılın en yüksek seviyelerine yakın seyreden alüminyum fiyatları, Londra'da 3, Çin'de 13 yılın zirvesine çıktı.

Çin’deki kuraklık ve Jamaika’da bir rafineride çıkan yangın güçlü talebin yanına arz endişeleri de ekleyerek fiyatlardaki yükselişi hızlandırdı.

Alüminyum fiyatlarındaki artış arzdaki endişelerle daha da güçlenirken, Çin'in Yunnan eyaletindeki kuraklık bölgenin hidroelektrik üretimini azaltılmasına ve yerel yönetimin alüminyum dökümcülerinden kullanımlarını azaltmalarını istemesine neden olmuştu.

Danışmanlık firması CRU analisti Eoin Dinsmore, Yunnan'ın 2020 ve 2023 yılları arasında alüminyum üretimindeki küresel büyümenin yüzde 50'sini oluşturacağını ve bu nedenle oradaki herhangi bir açığın küresel alüminyum pazarına da önemli bir etkisi olduğunu söyledi ve "Piyasa için inanılmaz derecede önemli - arz büyümesinin gerçekleştiği yer orası" dedi.

Kuraklık endişelerinin yanı sıra, salı günü Jamaika'daki Jamalco rafinerisinde çıkan yangının arz endişelerini artırmasıyla, alüminyum fiyatları Londra Metal Borsası’nda yüzde 0,51 artışla 2.629 dolara kadar yükselerek 2018 yılının nisan ayından bu yana en yüksek düzeyine ulaştı. Eylül vadeli alüminyum fiyatları Shanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda ise yüzde 1,4 artışla ton başına 20.685 yuan ile 13 yılın zirvesini gördü.