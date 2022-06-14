Alüminyum fiyatları, resesyon paniğiyle 6 ayın dibinde

Londra'da alüminyum fiyatları, küresel olarak faiz artışının yatırım hissiyatına baskı yapacağı beklentisi ile altı haftanın en düşük seviyesine yakın seyrediyor. Shanghai'de ise olası kapanmalar nedeniyle %1'den fazla düşüş yaşadı.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli alüminyum, dün 15 Aralık'tan beri en düşük seviyesine indikten sonra bugün TSİ 07.48'de yatay seyrederek 2.629 dolar/tondan işlem gördü.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Temmuz vadeli alüminyum, dün 11 Mayıs'tan beri en düşük seviyeye geriledikten sonra buün sabah senası sonrası %1,7 düşerek 19.875 yuan/tondan (2.951 dolar) işlem gördü.

Analistler, merkez bankalarının faiz artışı yaptığı bir dönemde zayıf ekonomik büyüme endişelerinin ortaya çıktığını belirterek bunun da temel metal piyasası üzerine baskı oluşturduğunu kaydetti.

LME'de bakır %0,3 artarak 9.318 dolar/tona çıktı. Çinko %0,8, kurşun %0,5 arttı. Kalay %0,7 düştü.

ShFE'de bakır %0,8 düşerken, nikel %5'e yakın kayıp yaşadı.