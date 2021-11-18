Alüminyuma ek vergi Türkiye’ye talebi artırdı

Barış SEDEF

Sanayi üretiminin artış göstermesi, navlun fiyatlarının yüksekliği nedeniyle kıtlar arası lojistik süreçlerinin kısmen sekteye uğraması ve Avrupa ile ABD’nin alüminyum tedarikinde Çin’e uyguladığı ek vergiler, döküm sektöründe Türkiye’nin yıldızını parlattı.

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği (TÜDÖKSAD) Başkanı Umur Denizci, metal döküm sanayinin pandemi sürecine rağmen artan siparişlerin ve üretimin etkisiyle ilk 9 aylık veriler ışığında en parlak dönemlerinden birini geçirdiğini ifade etti. Avrupa ve ABD’nin Çin’e uyguladığı ek vergiler, Türkiye’nin lojistik ve fiyat konusunda sağladığı avantajların Avrupalı OEM’lerin siparişlerini Türkiye’ye kaydırmasında etkili olduğuna dikkat çeken Denizci, “Bu etkiler sektörde bir sıçrama yarattı. Yaptığımız çalışmalarda sektörün yeni ekipman ve teknoloji yatırımlarını arttırdığını, bu yıl yapılan yatırımların yaklaşık yüzde 50’sinin kapasite artırımına yönelik olduğunu ve Türkiye’de bu yıl toplamda 20’nin üzerinde yeni üretim hattı siparişi verildiğini görüyoruz” açıklamasını yaptı.

"Alüminyumda Çin'e uygulanan vergiler Türkiye'yi öne çıkardı"

Yaklaşık 18 yıldır alüminyum profil imalatı yapan Okyanus Alüminyum, yıllık olarak 3 pres hattıyla 15 bin tonluk üretim yapıyor. Gelen talep patlamasına bağlı olarak alüminyum profil üretiminin ham maddesi olan biyeti istedikleri seviyede temin edemediklerini kaydeden Okyanus Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Özer Yılmaz, “Ham maddeye ulaşma konusunda herhangi bir sorunumuz yok ancak istediğimiz düzeyde de ham madde tedarik edemiyoruz” dedi.

ABD ve Avrupa ülkelerinin Çin’e alüminyum tedarikinden vergi koyması ve navlun fiyatlarındaki yükselişin Türkiye’yi pazarda öne çıkardığına vurgu yapan Yılmaz, "Buna bağlı olarak ülkemizde alüminyum profil üretimi ve alüminyum biyet alanında önemli yatırımlar yapıldı, bazı üreticiler de ekstra kapasite artışına gitti. Böylece iç piyasadaki dökümcüler hem yurt içi hem de yurt dışındaki talepleri karşılamada zorlandı" değerlendirmesinde bulundu.

"Üretimi artırmayı hedefliyoruz"

Kiltaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Fabrika Müdürü Selçuk Özyurt da, demir çelik sanayisinde birçok firmayla çalıştıklarını söyledi. Özyurt, monolitik haraç üretiminde 20 bin tonluk kapasiteye sahip olduklarını ifade ederek, “Yeni bir tesis yatırımına hazırlanıyoruz. 20 bin metrekarelik bir alana yatırım yapacağız. Hem üretimimizi artırmayı hedefl iyoruz hem de Türkiye’de imal edilmeyen nitelikli harçların imalatını yapacağız” bilgisini verdi.