Artan stok baskısı bakır fiyatlarını geriletti

LME'de üç ay vadeli bakır kontratı, TSİ 05.35'te yüzde 0,1 düşüşle ton başına 8.953 dolardan işlem gördü. Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda mayıs vadeli kontrat, yüzde 1,5 gerileyerek ton başına 10 bin 208 dolara düştü.

LME'de bakır stokları bir seansta yüzde 12 artarak 103 bin 900 ton ile 8 Ocak'tan beri en yüksek seviyesine çıktı, ShFE'de stoklar, 171 bin 794 ton ile Eylül'den beri en yüksek seviyesinde.

Öte yandan Antofagasta'ya ait Şili'deki Los Pelambres bakır madeninde bu ay toplu sözleşme imzalanmasının beklendiği belirtildi. Böylelikle grev olasılığı azalmış oldu.

LME'de alüminyum yüzde 0,3, nikel yüzde 0,6, çinko yüzde 0,4 düştü.