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Arz endişeleri buğday fiyatını destekledi

Buğday fiyatları, arz endişelerinin etkisiyle son seansta dört günlük kayıplarını toparladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları son seansta dört günlük kayıplarını toparladıktan sonra sınırlı değişim gösterirken, yüksek kalite buğday arzının azalması fiyatları destekledi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0.25 düşüşle 7.90 dolar/bushel, yani 290.3 dolar/ton seviyesine geriledi.

Soya fasulyesi ve mısır fiyatları dün artıda kapandıktan sonra bugün düşüş kaydetti. Soya fasulyesi, yüzde 0.5 düşüşle 12.22 dolar/bushel yani 449.0 dolar/ton seviyesine geriledi. Mısır, yüzde 0.2 düşüşle 5.70 dolar/bushel yani 224.4 dolar/ton seviyesine geriledi.