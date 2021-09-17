Arz endişesiyle Brent 75 doların üzerinde tutunuyor

ABD'de Meksika Körfezi'ndeki iki kasırga sonrasında üretimdeki aksamaların sürmesi nedeniyle haftalık yüzde 3 kazanç kaydetme yolunda giden Brent, cuma günü talep görünümüne ilişkin endişelerle hafif düşse de 75 doların üzerinde tutundu. ABD hafif petrolü vadeli kontrol fiyatları ise kayıpların yüzde 1’in üzerine çıkmasıyla 71,88 dolara geriledi.

PVM Oil Associates analisti Tamas Varga "Piyasa nefes almak için duraklıyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Uluslararası Enerji İdaresi’nin (IEA) bu haftaki arz-talep raporları, arzın talebe göre sıkı olacağını gösteriyor. Talepteki artış ve kısmen hava olaylarına bağlı arz tarafında yaşanan aksamalar OPEC'e göre piyasayı daha da sıkılaştıracak. Çarşamba günkü EIA envanter raporunda hava olaylarının üretim üzerindeki olumsuz etkisi ortaya çıktı ve önümüzdeki hafta muhtemelen ABD Körfez Kıyısı'nda daha fazla ham petrol stoku çekilmesi bekleniyor" dedi.

Dolar cuma günü üç haftanın en yüksek seviyesine tırmanarak dolar ile işlem gören ham petrol ithalatını diğer para birimlerini kullanan ülkeler için daha pahalı hale getirdi. Perşembe günü itibariyle, ABD Meksika Körfezi ham petrol üretiminin yaklaşık yüzde 28'i, Ida Kasırgası'nın Teksas kıyılarını etkilemesinden iki buçuk hafta sonra halen yapılamıyor.

Commonwealth Bank emtia analisti Vivek Dhar, "Üretime geri dönüş hala insanların düşündüğünden daha uzun sürüyor. Bu, piyasada fiyatları destekleyici bir faktör oldu. Daha fazla arz açığı koşullarına gireceğiz, görünüm kesinlikle bu yönde" dedi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nden gelen ön veriler, ABD ham petrol ihracatının eylül ayında, ağustos sonundaki 3 milyon varilden, günde 2,34 milyon varil ile 2,62 milyon varil arasına düştüğünü gösterdi.

OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya ise, "Açık deniz ABD üretiminin dönüşünün yavaş olması ve bazı ülkelerin hala delta varyantını kontrol altına almak için mücadele etmesi nedeniyle petrol fiyatları biraz daha ılımlı. Ancak dolardaki güçlü seyrin emtialar genelinde yol açtığı zayıf seyre rağmen, ham petrol fiyatları iyi bir hafta geçiriyor” dedi.

TSİ 16:45’te Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 0,69 düşüşle varil başına 75,15 dolara, ABD hafif petrolü (WTI) vadeli işlemleri ise, yüzde 1,01 düşüşle 71,88 dolara geriledi.