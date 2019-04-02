Arz talep dengesizliği fiyatlara yansıdı
DÜNYA Emtia Fiyat Endeksi’ne göre 12 aylık dönemde kuru üzümde fiyat artışı %101.1 olurken, Mart 2019’da ise fındık fiyatında %12.3 artış görüldü. Geçen ay 20 temel üründen 11’inin fiyatında artış, 6’sında fiyat düşüşü yaşanırken 3’ünde de sabit kaldı.
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