Aşı haberleri altındaki yükselişi sınırlıyor

COVID-19 vakalarının artmaya devam etmesi ve buna bağlı olarak uygulanan karantina tedbirlerinin hükümetleri ve merkez bankalarını daha gevşek mali ve parasal politikalar izlemeye yöneltecekleri beklentisi ile desteklenen altın fiyatlarını aşı geliştirme çalışmalarından gelen umut verici haberler baskılıyor.

Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısı için geçtiğimiz hafta yaptıkları pozitif açıklamanın ardından, dün Moderna'dan gelen açıklamalar altın fiyatını ons başına 1.864 dolar desteğine kadar geri çekti.

Bu seviyeden toparlana spot altın 1.890 doların üzerine çıkmakta ise zorlanıyor. Şu sıramarda işlemler ons başına 1.888,45 dolar seviyesinden gerçekleşiyor.

Analistler, spot altın için 1.900 dolar/ons seviyesinin direnç olmaya devam ettiğini, ancak ABD'de koronavirüs yardım paketi konusunda gelecek pozitif haberlerle bu direncin geçilmesi halinde ons başına 1.933 dolar seviyesine doğru bir yukarı hareketin önünün açılabileceğini vurguluyorlar.

Spot altında güçlü destek ise ons başına 1.850 dolar seviyesinde.