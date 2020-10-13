Asyalı çelikçiler Çin’e çalışıyor!

13 Ekim 2020

EVRİM KÜÇÜK

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin’de hızlı toparlanma Asya’nın çelik devlerinde metal ihracatını patlattı.

COVID-19 ile mücadele politikası kapsamındaki önlemler sayesinde altyapı yatırımlarının hızla arttığı Çin, Asya’da üretilen çeliği adeta emiyor. Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) üyesi Vietnam, Endonezya, Tayland, Filipinler ve Malezya’daki üreticiler Çin pazarının ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. Analistler, eylül ve ekim aylarının geleneksel olarak Çin’de talebin yükseldiği dönemler olduğunu hatırlatarak Çin’de talebin gücünü koruyacağını ve bunun Asyalı çelik şirketlerinin karlarına olumlu yansıyacağını düşünüyor.

Dünyanın en büyük çelik tedarikçilerinden olan Çin en önemli çelik müşterilerinden biri haline geldi. Yerli üretim talebi karşılamakta yetersiz kalınca Asya’daki diğer üreticiler boşluğu doldurmak için harekete geçti. Ocak-mayıs döneminde Çin’e çelik ihracatını yüzde 34 artıran ASEAN ülkelerinin Çin pazarındaki varlıkları giderek güçleniyor. Diğer yandan Hindistan, Güney Kore ve Japonya’nın Çin’e ihracatında da büyük oranda artış yaşanıyor.

ASEAN’dan Çin’e çelik ihracatı ocak-mayıs döneminde 8.9 milyon ton olarak gerçekleşirken, ASEAN’ın toplam çelik ihracatı içinde Çin yüzde 35.3 pay aldı. Ocak-temmuz döneminde Çin, genellikle yassı ve yarı mamul olmak üzere 18 milyon ton ithalat yaptı. Çin’in yarı mamul ithalatında ilk sırayı Hindistan ve Rusya alırken, bu ülkeleri Vietnam. Endonezya, Malezya izledi. Çubuk ve filmaşin ithalatı ise ağırlıklı olarak Malezya’dan yapıldı.

Asya’nın kendi içinde çelik ticareti artıyor

Diğer yandan ASEAN ülkelerinin kendi aralarında da çelik ticaretinin güçlendiği görülüyor. Örneğin Malezya’nın sıcak ve soğuk haddelenmiş pazarının giderek büyüdüğü ve Vietnam ile Endonezya’nın bu pazara yöneldiği dikkat çekiyor. Vietnam ayrıca Kamboçya ve Pakistan’a satışlarını artırırken, Endonezya ise Bangladeş ve Myanmar’a ihracatını büyütüyor.

Japon şirket 10 yıl aradan sonra Çin'e satışa başladı

Japon çelik üreticisi Tokyo Steel, 10 yıl aradan sonra Çin’e yeniden çelik satışına başladı. Çin’e eylül ayında 100 bin ton ihracat yapan şirket, Mayıs 2010’dan bu yana Çin pazarına ihracat gerçekleştirmiyordu. Diğer yandan Japon çelik üreticisi Nippon Steel, bu yıl kasım ayı sonunda 2 No'lu Kimitsu yüksek fırınındaki faaliyetlerine yeniden başlamayı planladığını açıkladı. Karar, büyük ölçüde COVID-19 pandemisi nedeniyle görülen yavaşlamanın ardından yurt içi ve yurt dışı çelik talebindeki toparlanmaya bağlanıyor.

Çin’den gelen talebin artmasının da etkisiyle fırını yeniden işletmeye hazırlanan Nippon Steel'e göre, otomotiv başta olmak üzere yerli üretimde kaydedilen kademeli toparlanma da çelik üretimine olumlu yansıyor. Japon otomobil üreticilerinin artan çelik talebi, bu yılın ağustos ayında ülkenin ham çelik üretimini önceki aya göre yüzde 7 artarak toplam 6,4 milyon tona yükseltti.

Hindistan'dan Çin'e 1.3 milyon ton çelik gitti

Hindistan'ın işlenmiş çelik ihracatı bu yıl nisan ve temmuz ayları arasında iki kattan fazla artarken, bu tip ürünlerin ithalatı yaklaşık yüzde 42 azaldı. Ortak Tesis Komitesi (JPC) raporuna göre, söz konusu dönemde ülkenin toplam işlenmiş çelik ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemindeki 1,93 milyon tondan 4,64 milyon tona yükseldi. Aralarında Tata Steel ve JSW gibi lider üreticilerin de yer aldığı şirketlerin gerçekleştirdiği ihracat içinde Vietnam ve Çin sırasıyla 1.37 milyon ton ve 1.3 milyon ton pay aldı. Nisan-ağustos döneminde Hindistan, yıllardır ilk kez Çin’e karşı net ihracatçı konumuna geldi. Önde gelen üreticiler, COVID-19 nedeniyle iç talebin daralmasının da etkisiyle üretimlerinin yüzde 60-80’ini ihracata yönlendirdi. Kaynaklar, Vietnam'ın düzenli olarak Hint çeliği satın almasına rağmen, iki ülke arasında artan gerilimlere rağmen Çinli şirketlerin büyük ölçüde Hint çeliği ithal etmelerinin sektörde şaşkınlık yarattığını belirtiyorlar.

Filipinler, filmaşin üretimine başlıyor

Filipinler Kalkınma Bankası, ülkenin en büyük çelik üreticisi SteelAsia’nın bağlı kuruluşu Compestela Steel ile Compestela, Cebu’da bulunan ülkenin en büyük çelik üretim tesisinin inşası için 5.7 milyar peso (117.8 milyon dolar) değerinde uzun vadeli kredi anlaşması yaptı. Anlaşmaya göre Compestela Works Haddeleme Tesisi için gerekli 171.6 milyon dolarlık yatırımın bir kısmı kredi ve bir kısmı ise SteelAsia tarafından karşılanacak. 800 bin ton filmaşin üretim kapasitesine sahip olacak tesisin, 3 bin kişiye istihdam yaratarak Visayas bölgesinde artan talebi karşılaması bekleniyor. Filipinler şu an yerli filmaşin üretimi yapmıyor. Çin, Endonezya, Vietnam ve Malezya’dan yılda 350 milyon dolarlık ithalat gerçekleştiriyor.

Malezya, Güneydoğu Asya'da 2'nci büyük ihracatçı oldu

Çin’e yapılan ihracat Malezya’nın küresel demir-çelik sektöründe ağırlığını artırıyor. Malezya bu yılın ilk beş ayında uzun ürün ihracatını iki katından fazla artırmayı başardı. Malezya ayrıca yarı mamul sevkiyatını da artırarak ASEAN bölgesinde en büyük ikinci ihracatçı oldu. Yılın ocak-mayıs döneminde Malezya’dan yapılan toplam uzun, profil ve yarı ürün ihracatı yaklaşık 2.8 milyon ton oldu. Bunun 1.5 milyon tonunu filmaşin ihracatı oluşturdu. Malezya’nın en fazla ihracat yaptığı ülke Çin ve sonrasında Filipinler oldu. Malezya’dan yapılan çubuk ihracatı da önemli ölçüde artarak yılın beş aylık döneminde 500 bin tona ulaştı. Bunun yüzde 70’i Çin’e, geri kalanı ise Myanmar’a gönderildi. Malezya’nın profil ihracatı söz konusu dönemde 200 bin ton seviyesinde gerçekleşti. Yarı mamul ihracatında Malezya, ocak-mayıs döneminde Vietnam’ın ardından ikinci en büyük ihracatçı oldu. Toplam ihracat hacminin yüzde 60’ı uzun çelik talebinin arttığı Çin’e yapıldı.

Vietnam'ın Çin'e çelik ihracatı 15 kat arttı

Vietnam’ın Çin’e çelik ihracatı, ekonomik canlanmayla artan talebin gücüne bağlı olarak ocak ve ağustos ayları arasında 19 kat artarak 2,07 milyon tona çıktı. Bu rakam, söz konusu dönem içinde Vietnam’ın toplam çelik ihracatının yaklaşık yüzde 35’ini oluşturuyordu ve Vietnam gümrüklerine göre ihracatın parasal değeri 15 kat artarak 844,5 milyon dolara yükseldi. Vietnam’ın ilk sekiz ayda tüm pazarlara yönelik çelik ihracatı, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 37 artarak 5.96 milyon tona yükseldi; Brezilya'ya yüzde 195 ve Almanya'ya yüzde 143 artış sağlandı.