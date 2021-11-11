Avrupa buğdayı 'Rus kotası' ile rekor kırdı

Rusya'nın tahıl ihracatına kota getireceği haberleri Avrupa'da buğday fiyatlarını 13,5 yılın en yüksek seviyesine taşıdı.

Paris Euronext'te Mart vadeli buğday fiyatı 292 euro/ton seviyesini gördü. Fiyat şu sıralarda düne göre yüzde 0,35 artışla 290,75 euro/ton.

Rusya Tahıl İhracatçıları Birliği Başkanı Eduard Zernin dün yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta başlayacak 2021-22 piyasa sezonunun ikinci yarısı için tahıl ihracat kotası belirleyeceğini ve bunu 30 Eylül'e kadar yürürlükte kalacağını ifade etti.

Tahıl fiyatlarında yaşanan artış, küresel gıda fiyatlarına dair endişeleri de artırdı.

ABD Tarım Bakanlığı ise küresel buğday ihracatının 200 milyon tonun üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini aşmaya hazırlandığını kaydetti.

Buğday; ekmek, makarna, kek, pasta ve bisküvi gibi bir çok gıda ürününde kullanılıyor.