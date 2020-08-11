Avrupa çeliği S.O.S veriyor!

11 Ağustos 2020

EVRİM KÜÇÜK

Avrupa Birliği (AB) ekonomisine ilişkin beklentilerin sert bir şekilde aşağı çekilmesine neden olan COVID-19 pandemisinin Avrupa’nın çelik sektörü üzerindeki ağır etkilerini atlatması kolay olmayacak gibi gözüküyor. Sektörde 2019 yılında başlayan düşüş Koronavirüs pandemisi ile hızlandı. Hükümetlerin uyguladığı tecrit önlemleri çelik kullanan sektörlerin talebini sert bir şekilde aşağı çekerken, ihracatta da büyük düşüşler meydana geldi. Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) Genel Sekreteri Axel Eggert, “Pandemi, çelik endüstrisinin adeta altını oydu, sektör olağanüstü hal durumunda” diyor.

Tüketim ilk çeyrekte yüzde 12 geriledi

EUROFER’in son Ekonomi ve Piyasa Görünümü raporuna göre, AB’nin 2020 yılının ilk çeyreğindeki görünür çelik tüketimi 2019’un son çeyreğinde kaydedilen yüzde 10.8’lik düşüşün ardından yıllık yüzde 12 gerileyerek 37.6 milyon ton oldu. Çelik talebinde art arda 5 çeyrek dönemdir gerileme yaşanıyor. Çelik kullanan sektörlerin toplam üretimi geçen yılın son çeyreğinde kaydedilen yüzde 1.3’lük düşüşün ardından bu senenin ilk üç ayında da yüzde 7.2 gerileme gösterdi.

İçeride talebin azaldığı Avrupa’nın çelik ihracatı da kötümserliği artırdı. EUROFER raporuna göre bu yılın ilk çeyreğinde AB’nin toplam çelik ihracatı yıllık bazda yüzde 9 geriledi. 2020’nin ocak-nisan döneminde toplam çelik ihracatı, yassı mamul ihracatındaki yüzde 15 ve uzun mamul ihracatındaki yüzde 13 düşüşün sonucu olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azaldı. Söz konusu dönemde, nihai mamul ihracatı da yüzde 15 geriledi. EUROFER, 2019 yılında Türkiye, İsviçre ve ABD’nin, AB’nin en büyük ihracat pazarları arasında yer aldığını ve bu pazarları takip ettiğini bildirdi. Bu beş ülkenin AB’nin toplam nihai mamul ihracatının yüzde 42’sini oluşturduğu belirtiliyor.

Fransa'nın 6 aylık ihracatı 3.55 milyar Euro'ya indi

Avrupa’da çelik sektörü en çok darbe alanların başında Fransa geliyor. Fransa Ekonomi ve Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayınlanan istatistiklere göre bu yılın ilk yarısında Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı yıllık bazda yüzde 30.9 oranında düşerek 3.55 milyar Euro oldu. Söz konusu dönemde Fransa’nın çelik boru ihracatı 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 30.4 düşüşle 569.71 milyon Euro düzeyine indi. Ülkenin soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yüzde 30.8 düşüşle 161.92 milyon Euro, soğuk haddelenmiş çelik şerit satışı yüzde 20.8 düşüşle 245.45 milyon Euro, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık yüzde 38.8 düşüşle 105.28 milyon Euro olarak kaydedildi.

EUROFER, koronavirüs pandemisinin sona ermesinin ardından normal faaliyet koşulları yeniden sağlandığında ve çelik talebi tekrar arttığında istikrarsız olan aylık çelik ithalatının ve büyük ihracatçı ülkelerin artan kapasitesinin AB’li çelik üreticileri için ciddi bir risk oluşturmaya devam edeceğini belirtti. EUROFER, koruma önlemlerinin bu riski ortadan kaldırmak için tek başına yeterli olmayacağı konusunda uyarıda bulundu.

EUROFER Genel Direktörü Axel Eggert, “Korona pandemisi Avrupa çelik sektörünü zora sokarak tüm sektöre ve değer zincirine ciddi bir zarar verdi. Mevcut veriler 2019’da başlayan gerilemenin bu krizle şiddetlendiğini doğruluyor. Pandemi, çelik endüstrisinin adeta altını oydu, sektör olağanüstü hal durumunda” diyor.

Demir cevherinin tonu 120 $'ı gördü, çelik maliyeti arttı



Avrupa'nın çelik üretiminde demir cevherinin maliyeti son 1 yılda hızlı artış gösterdi ve kömür maliyetlerini aştı. Dalian Emtia Borsası'nda demir cevheri fiyatları geçtiğimiz hafta spot piyasada 120 dolara çıkarken, eylül vadeli demir cevherinin fiyatı 131 doları gördü. Dalian Emtia Borsası, demir cevheri piyasasında fiyat dalgalanması riskine karşı uyarı yayınlayarak, alıcıları risk önlemlerini güçlendirmeleri için teşvik etti. Yüzde 62 fe demir cevherinin fiyatları geçtiğimiz Cuma itibariyle önceki haftaya göre 46.6 yuan/ton ve hafta başına göre 23 yuan/ton artarak 900 yuanı yani 120 doları buldu. Fiyat artışlarıyla birlikte çeliğin hammaddesi demir cevheri ve kömür arasındaki fiyat makası da kapandı. S&P Global Platts'ın verilerine göre 10 yıldır ilk kez iki hammadde arasında 'parite' seviyesine gelindi.



Temmuz 2019'da Avrupa'da bir ton pik demir üretmek için kullanılan demir sepetinin maliyeti CFR Rotterdam bazında 209 $/dmt olurken, met kömürle fark 115.50 $/ton oldu. Bir ton pik demir üretmek için gerekli olan toz, parça ve pelet içeren demir cevheri sepeti bu yıl temmuz ayında ise 178 $/ dmt CFR Rotterdam seviyesindeyken, met kok için girdi maliyetleri 60 $/ tonun biraz üzerinde yer aldı. Bu, demir cevheri lehine yaklaşık 118 $ /ton bir fark doğururken, yaklaşık 238.50 $/ton pik demir maliyetine yol açtı.