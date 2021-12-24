Avrupa'da gaz fiyatlarında sert düşüş
ABD'den daha fazla sayıda LNG kargosunun Avrupa'ya yönlendirdiği haberleri doğal gaz fiyatlarını geriletiyor.
Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 10'un üzerinde düşüş kaydetti.
Rusya'nın Yamal-Avrupa boru hattından 4 gündür Almanya'ya doğru sevkiyat yapmadığı ortamda, Avrupa'nan gaz ihtiyacının ABD'den LNG ithalatı ile karşılandığı, kış sezonunda Avrupa'da enerji krizi yaşanmaması için ABD'den LNG alımının arttığı haberleri ile Hollanda TTF'de doğal gaz fiyatları yüzde 10'un üzerinde düştü.
15 LNG kargosunun rotalarını Avrupa'ya çevirdiği haberlerinin geldiği bugün Hollanda TTF'de Ocak vadeli doğal gaz fiyatı bugün yüzde 13,15 düşüşle 110,3 euro/MWh seviyesine geriledi.
Şubat vadede fiyat yüzde 11,85 düşüşle 109,4 euro/MWh seviyesine indi.
İNgiltere'de Ocak vadeli gaz fiyaı yüzde 18,85 düşüşle 2,63 pound/MWh seviyelerine kadar düştü.