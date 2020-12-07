Baker Hughes: ABD'de sondaj kule sayısı 3 adet arttı
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 4 Aralık Kasım itibarıyla son bir haftada 3 adet düşüşle 323 oldu.
Baker Hughes tarafından internet sitesinde açıklanan verilere göre, petrol ve doğal gaz kuleleri, geçtiğimiz hafta 3 adet ve geçen yılın aynı dönemine göre 476 adet azaldı.
ABD’nin sondaj kulelerinin 308 adedi karada, 2 adedi iç sularda, 13 adedi ise açık sularda yer aldı.
ABD'de petrol sondaj kule sayısı 5 adet artışla 246 adete yükselirken, doğal gaz sondaj kulesi sayısı 2 adet düşüşle 75 adete geriledi, petrol ve doğal gaz ortak sondaj kule sayısı değişmeyerek 2 oldu.
ABD'nin en büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 2 adet artışla 149 adet oldu.
ABD'nin en büyük havzası olan Permian'da kule sayısı 3 adet artışla 164 olarak açıklandı.
ABD'de sondaj kulelerinin 289 adedi yatay(Herizontal), 18 adedi yönlü (Directional), 16 adedi dikey (Vertical) olarak açıklandı.