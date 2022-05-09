Bakır, 7 ayın en düşük seviyesinde

Bakır fiyatları, ton başına 4,14 dolara gerileyerek Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Düşüşte en iyi tüketici konumunda bulunan Çin'deki karantina önlemlerinin talep ve büyüme endişelerini tetiklemesi etkili oldu. Bakır, mart başında 5 dolara sınırına yaklaşarak rekor seviyeye yükselmişti.

Çin'in bakır ithalatı, nisan ayında yıllık bazda yüzde 4 düşüş kaydetmişti. Ülkede fabrika faaliyetleri ise iki ay üst üste daralarak Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

Diğer yandan ABD Doları'nın değer kazanması da metal fiyatlarını baskı altına alıyor.

Dolar endeksi bugün 104 seviyesinin üzerine çıkarak 20 yılın zirvesine ulaştı.