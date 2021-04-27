Bakır fiyatları 10 yılın zirvesinde

Bakır fiyatları, en büyük üretici Şili'de tedarik endişeleri ve küresel ekonomik toparlanma ve yeşil girişimlerde yatırımların artması nedeniyle talebin iyileşeceği umuduyla 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı.



Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Haziran vadeli bakır kontratı, yüzde 3,1 artarak ton başına 72.510 yuan (11.176 dolar) ile 2011 yılının şubat ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.



Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli bakır, erken saatlerde ton başına 9.885 dolar ile 2011 yılının ağustos ayından bu yana beri en yüksek seviyeyi gördü. Kontrat TSİ 05.51'de yüzde 1,2 artışla ton başına 9.870 dolardan işlem gördü.



Küresel ekonomik toparlanma beklentilerinin yanı sıra Şili'de madencilik sendikaları ve liman işçileri protesto tehdidinde bulunmasının fiyatları desteklediği belirtildi.