Bakır fiyatları 10 yılın zirvesine yakın

Bakır fiyatları, doların zayıflaması ve Şili'de tedarik endişelerinin fiyatları desteklemesi ile birlikte yaklaşık 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.



Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu haftaki para politikası toplantısında tahvil alımlarının düşürüleceğini konuşmaktan kaçınacağına yönelik spekülasyonlar nedeniyle dolar zayıfladı. Bunun yanında en büyük bakır üreticisi Şili'de olası grev tedarik endişelerini beraberinde getirdi.



Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli bakır, yüzde 0,6 artarak ton başına 9.610 dolara çıktı ve böylelikle kontrat Ağustos 2011'deki ton başına 9.617 dolar seviyesine yaklaştı.



Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Haziran vadeli bakır, ton başına 70.540 yuan (10.876 dolar) ile 26 Şubat'tan beri en yüsek seviyeyi gördü.



LME'de alüminyum yüzde 0,9 artarak ton başına 2.385 dolar çıkarken, nikel yüzde 0,6 arttı.