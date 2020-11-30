Bakır fiyatları, 4 yılın en iyi aylık performansına hazlırlanıyor

Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli bakır, yüzde 1,5 değer kazanarak ton başına 7.608 dolara kadar çıktı. Kontrat aylık olarak yüzde 13,3 artışla Kasım 2016'dan beri en güçlü aylık kazancını elde etmeye doğru ilerliyor.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Ocak vadeli bakır kontratı, yüzde 2,8 artaraktpn başına 57.180 yuana tırmanarak Aralık 2017'den beri en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, Çin'de fabrika verilerinin üç yılın en hızlı seviyesini geçmesinin fiyatları desteklediğini belirtti.

ShFE'de kurşun yüzde 3,8 artarak 15.885 yuan/tona, çinko yüzde 2,8 artarak 21.515 yuan/tona ve alüminyum yüzde 2,1 artarak 16.350 yuan/tona çıktı. LME'de kurşun yüzde 0,9, çinko yüzde 1 arttı.