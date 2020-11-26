Bakır fiyatları, 7 yılın zirvesine yakın

Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli bakır, yüzde 1,1 artışla ton başına 7 bin 380,5 dolardan işlem gördü. Kontrat seansın başında 7 bin 390 dolar ile 3 Ocak 2014 tarihinden bu yana en yüksek seviyesini görürken, Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda ise ton başına 8 bin 408 dolara yükseldi.

Bir analist "Aşı oyun değiştirici ve bizde yapılmakta olan en az üç tane var. Küressel olarak muazzam bir teşvik enjeksiyonu. Varlıkları yeniden fiyatlandırmaya ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu ve en büyük riskin doların güçlenmesi olduğunu söyledi.



Londra Metal Borsası'nda alüminyum yüzde 0,6 artarak ton başına 1.981,50 dolara, nikel yüzde 0,1 artarak ton başına 16 bin 80 dolara yükseldi.