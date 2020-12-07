Bakır fiyatları, 8 yılın en yüksek seviyesinden geriledi

Bakır fiyatları, ABD-Çin geriliminin artması ve COVID-19 vakalarının yükselmesinin güveni zedelemesi nedeniyle, sekiz yılın en yüksek seviyesinden geriledi.

Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli bakır, yüzde 0,5 düşerek ton başına 7.719 dolara geriledi. Kontrat bir önceki seansta ton başına 7.774 dolar ile Mart 2013'ten beri en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda ocak ayı vadeli bakır fiyatları, yüzde 0,1 düşerek ton başına 57.140 yuandan (8.742 dolar) işlem gördü.

Kaynaklar, Hong Kong'da seçilmiş milletvekillerinin engellenmesinde Pekin'in rolü olduğu iddiaları nedeniyle ABD'nin yeni yaptırımlar getireceği haberleri gerginliği yeniden artırdı.

Ayrıca COVID-19 vakalarının artması yeni kapanmaları beraberinde getiriyor ve bu da küresel ekonomiyi tehdit ediyor.

LME'de alüminyum yüzde 1,4 düşerek ton başına 2.016 dolara, çinko yüzde 0,5 düşerek ton başına 2.742 dolara geriledi.