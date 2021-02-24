Bakır fiyatları 9,5 yılın zirvesinde

Bakır fiyatları bugün de artışını sürdürerek dokuz buçuk yılın zirvesine çıktı. Düşük stoklar ve talep için parlak görünümün fiyatları desteklediği belirtildi. Ancak analistler, rallinin yavaşlamasını bekliyor.

Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli bakır, yüzde 1,5 artarak ton başına 9.342 dolar ile Ağustos 2011'den beri en yüksek seviyesine çıktı. Ancak TSİ 06.15'te yüzde 0,5 artışla 9 ton başına.256 dolara çekildi.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Nisan vadeli bakır, yüzde 0,8 artarak ton başına 68.110 yuana (10.542 dolar) çıktı. Kontrat senas başında 68.880 yuan ile Ağustos 2011'den beri en yüksek seviyesini gördü.

LME'de stokalrın 2005'ten beri en düşük seviyesine gerilemesi ve Yangshan bağlı bakır priminin Ağustos 2020'den beri en yüksek seviyesi olan ton başına 77 dolara çıkması ithal bakıra talebin iyi olduğuna işaret ediyor.

LME'de alüminyum yüzde 0,2 arttı, nikel yüzde 0,5 ve çinko yüzde 0,7 geriledi.