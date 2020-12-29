Bakır fiyatları, ABD teşvik paketi umuduyla keskin yükseldi
Londra'da bakır fiyatları, ABD teşvik paketinin genişletilmesinin tüketimi ve metale talebi canlandıracak hızlı ekonomik toparlanmayı destekleyeceği umuduyla bugünkü işlemlerde artış yaşadı.
Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli bakır, yüzde 1,4 artarak ton başına 7.898,50 dolardan işlem gördü. Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Şubat vadeli bakır, yatay seyrederek ton başına 58.720 yuandan (8.992 dolar) işlem gördü.
ABD'de Temsilciler Meclisi'nde daha önce 600 dolar olarak planlanan COVID-19 tardım çekinin 2.000 dolara yükseltilip Senato'ya gönderilmesi fiyatları destekledi.
Öte yandan zayıf doların bakır alımına yönelttiği de belirtiliyor.
LME'de nikel yüzde 1,8 arttı, alüminyum yüzde 1,8 düştü. ShFE'de nikel yüzde 0,5 arttı, alüminyum yüzde 2 düştü.