ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
26 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Emtia
  • Bakır fiyatları, ABD'de teşvik paketi umuduyla arttı

Bakır fiyatları, ABD'de teşvik paketi umuduyla arttı

Londra'da bakır fiyatları, ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçilerin 1 trilyon dolarlık koronavirüs paketi teklif etmesinden sonra arttı.

Bakır fiyatları, ABD'de teşvik paketi umuduyla arttı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-
Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, Londra saatiyle 03.46'da % 0,5 artarak 6.452,50 dolar/tona, Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Eylül vadeli bakır kontratı, erken seansta, % 1,1  tırmandıktan sonra, % 0,1 gerileyerek 51.610 yuan/tona (7.375 dolar) indi.

Analistler, Moderna ve Pfizer'in Covid-19 aşısıyla ilgili pozitif  gelişmelerin de ayrıca fiyatları desteklediğini belirtti.

Bir analist "ABD'de teşvik paketinin görüşülmesi doları zayıflattı, metalin yukarı çıkmasına yardımcı oldu. Şili'de grev olsun ya da olmasın, paranın evini bulmasıdır" ifadelerine yer verdi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap