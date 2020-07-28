Bakır fiyatları, ABD'de teşvik paketi umuduyla arttı

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, Londra saatiyle 03.46'da % 0,5 artarak 6.452,50 dolar/tona, Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Eylül vadeli bakır kontratı, erken seansta, % 1,1 tırmandıktan sonra, % 0,1 gerileyerek 51.610 yuan/tona (7.375 dolar) indi.



Analistler, Moderna ve Pfizer'in Covid-19 aşısıyla ilgili pozitif gelişmelerin de ayrıca fiyatları desteklediğini belirtti.



Bir analist "ABD'de teşvik paketinin görüşülmesi doları zayıflattı, metalin yukarı çıkmasına yardımcı oldu. Şili'de grev olsun ya da olmasın, paranın evini bulmasıdır" ifadelerine yer verdi.