Bakır fiyatları, aşı ve talep umuduyla arttı

Londra'da bakır vadeli işlemleri, Covid-19 aşı çalışmalarında ilerleme ve güçlü ABD fabrika verilerinin desteği ile bugün erken işlemlerde artış yaşadı.



Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli bakır, TSİ 04.55'te %0,6 artarak 7.218 dolar/tona çıktı. Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda ise %0,2 gerileyerek 54.000 yuan/tondan (8.211 dolar) işlem gördü.

Diğer iki şirketten sonra AstraZeneca da dün aşı çalışmasında odak denelerde etkinin %70 olduğu ve bunun %90'a çıkarılabileceğini belirterek pandemi ile mücadelede yeni umut verdi.



Öte yandan ABD'de Kasım imalat verilerinin Eylül 2014'ten beri en hızlı artması temel metallere talep artışı beklentisini güçlendirdi.