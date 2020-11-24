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Bakır fiyatları, aşı ve talep umuduyla arttı

Salgında aşılmaların aralık ayında başlama ihtimali, ekonomilerdeki kapanma riskini azaltırken üretimin üzerindeki baskıyı hafifletiyor. Tüm bu gelişmelerle birlikte bakır fiyatlarında artış yaşanıyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Londra'da bakır vadeli işlemleri, Covid-19 aşı çalışmalarında ilerleme ve güçlü ABD fabrika verilerinin desteği ile bugün erken işlemlerde artış yaşadı.

Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli bakır, TSİ 04.55'te %0,6 artarak 7.218 dolar/tona çıktı. Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda ise %0,2 gerileyerek 54.000 yuan/tondan (8.211 dolar) işlem gördü.
Diğer iki şirketten sonra AstraZeneca da dün aşı çalışmasında odak denelerde etkinin %70 olduğu ve bunun %90'a çıkarılabileceğini belirterek pandemi ile mücadelede yeni umut verdi.

Öte yandan ABD'de Kasım imalat verilerinin Eylül 2014'ten beri en hızlı artması temel metallere talep artışı beklentisini güçlendirdi.