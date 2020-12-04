Bakır fiyatları beşinci haftalık kazanç yolunda

Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli bakır, yüzde 0,2 artarak ton başına 7.690 dolar ile haftalık yüzde 2,5 kazanca hazırlanıyor.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Ocak vadeli bakır kontratı, yüzde 0,3 artarak ton başına 57.110 yuan (8.730 dolar) ile LME'de olduğu gibi haftalık yüzde 2,5 kazanca doğru gidiyor.

ABD'de 908 milyar dolarlık yardım planı Kongre'de ivme kazandı, politika yapıcılar Senato ve Temsilciler Meclisi'nde plana desteklerini açıkladı.

LME'de alüminyum yüzde 0,2 düşerek ton başına 2.025 dolardan, çinko yüzde 0,3 artarak ton başına 2.763 dolardan işlem gördü. ShFE'de alüminyum yüzde 1,5, nikel yüzde 06 düştü.