Bakır fiyatları, COVID-19 endişeleri etkisiyle düştü
Londra'da bakır fiyatları, dünya çapında artan COVID-19 vakalarının hızlı ekonomik toparlanma umutlarını söndürürken bugünkü işlemlerde geriledi.
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Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli bakır, yüzde 0,3 düşerek ton başına 6.912 dolardan işlem gördü. Kontrat haftalık olarak şimdiye kadar yüzde 0,5 kayıp durumda.
Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Aralık vadeli bakır kontratı, yüzde 0,2 artarak 51.870 yuan/tona (7.833 dolar) çıktı.
LME'de nikel yüzde 0,7, çinko yüzde 0,5 ve kurşun yüzde 0,6 düştü. ShFE'de alüminyum yüzde 1,3 arttı, çinko yüzde 0,4 düşerken kurşun yüzde 0,9 yükseldi.