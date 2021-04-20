Bakır fiyatları doların zayıflamasıyla birlikte 10 yılın en yüksek seviyesine yaklaştı.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Haziran vadeli bakır kontratı, ton başına 69 bin 710 yuan (10 bin 733 dolar) çıkarak yine şubatta 71 bin 80 yuan ile Mart 2011'den beri çıktığı en yüksek seviyeye yaklaştı.

Dolar, diğer eşdeğer para birimlerine karşı 6 kaftanın en düşük seviyesine gerilemesi ile birlikte temel metal fiyatlarını destekledi.

Ancak analsitler stokların izlenmesi gerektiğine vurgu yaparak, halihazırda bakır konusunda ikaz rehberi olduğunu belirtti.

LME'de alüminyum yüzde 0,4, çinko yüzde 0,8 ve kalay yüzde 0,6 arttı.