Bakır fiyatları, ekonomik toparlanma beklentisiyle arttı

Bakır fiyatları, Çin'de likidite endişelerinin gevşemesi ve sağlam ekonomik veri ve ABD'de teşvik paketinde ilerlemenin ekonomik toparlanma umudunu artırmasının desteği ile artış yaşadı.

Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli bakır, yüzde 0,3 artarak 7.865 dolara çıktı. Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Mart vadeli bakır kontratı, yüzde 1,3 artarak 57.880 yuana (8.963 dolar) çıktı.



ABD'de Ocak'ta özel istihdam verisi beklenenden daha iyi toparlandı, hizmer sektörü faaliyeti ise güçlü şekilde ilerledi. Tüm bunların toparlanma işaretleri olduğu belirtiliyor. Bunun yanında teşvik paketi üzerind eilerleme umutları artırdı.



LME'de alüminyum yüzde 0,9, nikel yüzde 0,9 arttı.