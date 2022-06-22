Bakır fiyatları, güçlü ABD doları nedeniyle düşüşte
Bakır fiyatları, doların güçlenmesi ve artan tedarik endişeleriyle geriledi.
Londra'da bakır fiyatları, doların güçlenmesi ve artan tedarik endişelerinin metale talebi etkileyeceği baskısıyla bugünkü işlemlerde %1'den fazla düştü.
Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır TSİ 05.30'da %1,2 düşüşle 8.885 dolar/tona geriledi.
Shanghai'de Temmuz vadeli bakır %0,4 düşerek 67.940 yuan/tondan (10.121 dolar)) işlem gördü.
Dolar endeksi rakiplerine karşı %0,2 yükseldi. Uluslaraarsı Bakır Çalışma Grubu piyasaların Mart ayında 22 bin ton açığa rağmen Nisan'da 3.000 ton fazla verdiğini bildirdi.
Büyük merkez bankalarının yükselen enflasyonla mücadele etmek için agresif faiz artırımları, ekonomik yavaşlama endişelerini artırdı.