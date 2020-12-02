Bakır fiyatları, kar satışları nedeniyle düştü ama teşvik umudu düşüşü sınırladı

Bakır fiyatları aşı umudu ve Çin'de güçlü ekonomik toparlanma nedeniyle çıktığı yılların en yüksek noktasına çıkmasından sonra bugün kar satışları sonucu geriledi. Ancak analistlere göre ABD'de teşvik umutları kayıpları sınırladı.

Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli bakır, yüzde 0,3 düşerek ton başına 7.669,50 dolar ile dün çıktığı Mart 2013'ten beri en yüksek seviye olan ton başına 7.743 dolardan geri çekildi.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Ocak vadeli bakır kontratı, ton başına 57.220 yuan ile çıktığı sekiz yılın en yüksek seviyesinden yüzde 0,2 düşerek ton başına 57.220 yuandan (8.733 dolar) işlem gördü.

Shanghai merkezli bir analist şu anda karşı rüzgarların zayıf hisse senetleri ve petrol piyasası olduğunu ancak bakırın hala kendini iyi yerde tuttuğunu belirtti.

LME'de alüminyum yüzde 0,1 artarak ton başına 2.066,50 dolaran, nikel yüzde 0,5 düşerek 16.200 ton başına dolardan, çinko yüzde 0,5 artarak ton başına 2.782,50 dolardan ve kurşun yüzde 0,8 düşerek ton başına 2.071 dolardan işlem gördü.

ShFE'de alüminyum yüzde 1,2 yükseldi, kurşun yüzde 2,1 düştü.