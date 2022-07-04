Bakır fiyatları nereye gidiyor?

Bakırda, küresel ekonomik yavaşlamaya dair endişelerin artması sonrası değer kayıpları belirginleşmiş durumda. Geçen hafta baz metallerde de sert satışlar yaşanırken, tezgah üstü piyasada 7918 dolarla Şubat 2021’den bu yana en düşük seviyeyi gören bakır haftayı yüzde 4,3 kayıpla tamamladı.

Londra Metal Borsası'nda işlem gören bakırda 7.600 dolar kısa vadeli direnç noktası olarak görülüyor. Yakın vadeli direnç noktası ise 8.200-8.300 dolar aralığında. 9.000 dolar ise psikolojik direnç noktalarından biri.

Büyüme açısından önemli bir gösterge olan bakır fiyatları için Tera Yatırım da bir analiz paylaştı. Durgunlukla birlikte talepteki daralmanın bakır fiyatlarına yansıdığına işaret eden analizde şu tespitlere yer verildi: Talepte olası bir düşüş arz tarafında fazlaya neden olacaktır. Bu nedenle, küresel büyüme tahminleri bakır fiyatlandırmasında çok önemli bir rol oynamaktadır.

Enflasyonist ortam, arz ve talep… Bakırdaki düşüş, durgunluk beklentisi olarak görüldüğü için olumsuz. Arz sorunları/sürprizleri devam ederken, geniş dönem açısından hala belirsizlik var. Enflasyonist bir ortamda arz ve talep kaynaklı her türlü kırılmanın gerçekleşme olasılığı var. Enflasyon açısından rahatlatan olgu ise bakır fiyatlarının zirveden uzaklaşmış olması.

Metaller bu çeyrekte merkez bankalarının para politikasını sıkılaştırmasıyla küresel ekonomik gerileme korkularının artmasıyla geriledi. Yetkililerin büyüme hedeflerine ulaşma sözü vermesine rağmen, en iyi tüketici Çin'in koronavirüs ile tecrit ağırlıklı savaşı ise, ters rüzgarlara katkıda bulundu. Fed'in şahin yorumları da, büyümeyle ilgili endişeleri artırdı. Powell’ın enflasyonu düşürme taahhüdünün “koşulsuz” olduğunu yinelemesi, Fed'in ekonomiyi soğutmak için agresif bir şekilde faiz oranlarını artıracağı beklentilerini güçlendirdi.

Sonuç?

Bakır, küresel durgunluk korkularının artması, talep görünümünü olumsuz etkilemesi ve petrolden metale kadar emtiaları düşürmesiyle sert bir kayıp serisine yöneldi. Çin'de yenilenen karantina uygulamaları ve agresif faiz artırımlarına ilişkin beklentilerin küresel ekonomik yavaşlama korkularını körüklemesi ve metal talebini düşürmesi fiyatlar üzerinde baskı oluşturmakta. Yavaşlayan talep ve büyümenin yavaşlayacağına dair endişeler sektörü zorluyor. ABD ve Euro Bölgesi’ne fabrikalardaki faaliyetler, pandeminin ilk dalgası sırasında görülen son seviyelere yavaşladı. Talep görünümü, arzdaki belirsizliklere karşı daha belirgin şekilde baskın durumda görülüyor.

Şili'den reform planı

Öte yandan Şili Maliye Bakanı Mario Marcel, yılda 50.000 tondan fazla üretim yapan şirketlerin işletme ücretlerini ve yüksek gelirlilerden alınan vergileri artırmayı öngören vergi reformu tasarısı sundu. Marcel, "Bu, işletme ücretlerinden elde edilen gelirde bir artış, madencilik gelirine devletin katılımında bir artış anlamına geliyor" dedi. Hazineden yapılan açıklamaya göre planın iki bileşeni var. Birincisi, yılda 50.000 ila 200.000 ton arasında ince bakır üreten şirketler için yüzde 1 ila yüzde 2 arasında ve 200.000'den fazla üretenler için yüzde 1 ila yüzde 4 arasında vergi öngörülüyor. Diğeri ise 2 ila 5 dolar arasındaki bakır fiyatları için yüzde 2 ila yüzde 32 arasında bir vergi. Her iki bileşen de bakırın fiyatına göre değişecek. Bu plana göre küçük üreticilerde oran değişmeyecek.